Kilo vermenin önündeki 5 engel
Bazı insanlar için kilo vermek zorlu bir süreç anlamına gelebilir. Bazen doğru hamleleri yapıyor gibi görünseniz de istediğiniz sonuçları alamıyor olabilirsiniz. İşte kilo vermenin önündeki 5 engel...
YETERİNCE YEMEMEK
Hızlıca kilo vermeye çalışanlar genellikle az yemek yemeye ya da porsiyonları olabildiğince küçültmeye çalışır. Ancak uzmanlar, aldığınız kalori miktarındaki ciddi azalmanın, metabolizmanızı yavaşlatabildiğini belirtiyor. Bu da kilo vermenize engel olacaktır.
Bunun önüne geçmek için acele etmeden kalorileri makul bir düzeye indirmeli ve haftada 1-2 kiloluk sabit bir kilo verme hedefi belirlemelisiniz.