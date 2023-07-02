Kilo vermenin önündeki 5 engel

Bazı insanlar için kilo vermek zorlu bir süreç anlamına gelebilir. Bazen doğru hamleleri yapıyor gibi görünseniz de istediğiniz sonuçları alamıyor olabilirsiniz. İşte kilo vermenin önündeki 5 engel...

Kilo vermenin önündeki 5 engel - 1

YETERİNCE YEMEMEK

Hızlıca kilo vermeye çalışanlar genellikle az yemek yemeye ya da porsiyonları olabildiğince küçültmeye çalışır. Ancak uzmanlar, aldığınız kalori miktarındaki ciddi azalmanın, metabolizmanızı yavaşlatabildiğini belirtiyor. Bu da kilo vermenize engel olacaktır.

Bunun önüne geçmek için acele etmeden kalorileri makul bir düzeye indirmeli ve haftada 1-2 kiloluk sabit bir kilo verme hedefi belirlemelisiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Kilo vermenin önündeki 5 engel - 2

ÖLÇÜLERE TAKILI KALMAK

Yaşam tarızını değiştirmenize rağmen yeterince hızlı kilo vermediğinizi hissedebilirsiniz. Böyle durumlarda tartıdaki sayının sadece bir ağırlık değişimi ölçüsü olduğunu hatırlamak önemlidir.

Tartı sonuçlarının sizi etkilemesine izin vermeyin. Tartıdaki sayı hareket etmiyorsa, yağ kütlesini kaybediyor ancak suyu tutuyor olabilirsiniz. Ya da egzersiz yapıyorsanız kas kazanıyor ve yağ kaybediyor olabilirsiniz.

Kilo vermenin önündeki 5 engel - 3

SU İÇMEMEK

Bazı kişiler ödem yapacağını düşünerek çok fazla su içmek istemez. Ancak bu yanlış bir yargıdır. Uzmanlar, aksine ödem atmak için su içmek gerektiğini söylüyor.

Ayrıca suyun yeterli miktarda tüketilmemesi, hem sindirim sistemini hem de metabolizmayı yavaşlatıyor. 

Kilo vermenin önündeki 5 engel - 4

PORSİYONLARA VE PİŞİRİLME ŞEKLİNE DİKKAT ETMEMEK

Kilo vermeye çalıştığınız dönemde yediğiniz bolca salata, bir kilo domatesten yapılıyorsa kilo vermeniz zorlaşır. Ya da o gün tüketeceğiniz et, tavuk vs. ızgara değil de döner olursa doğru bir beslenme olmaz. Çünkü pişirilme şekillerinde görülmeyen yağ vardır.

Öte yandan meyve ve kuruyemiş tüketiminde de kontrollü olmak kilo vermenizi kolaylaştıracaktır.

Kilo vermenin önündeki 5 engel - 5

ÜRÜN İÇERİKLERİNE DİKKAT ETMEMEK

Market alışverişiniz sırasında alacağınız diyet bir ürün olsa bile içeriğini okumak son derece önemlidir. Bu, ürünün enerji, yağ miktarı, şeker içerip içermediği gibi konuları bilmenize yarar.

DAHA FAZLA GÖSTER