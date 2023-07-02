Kilo vermenin önündeki 5 engel

SU İÇMEMEK

Bazı kişiler ödem yapacağını düşünerek çok fazla su içmek istemez. Ancak bu yanlış bir yargıdır. Uzmanlar, aksine ödem atmak için su içmek gerektiğini söylüyor.

Ayrıca suyun yeterli miktarda tüketilmemesi, hem sindirim sistemini hem de metabolizmayı yavaşlatıyor.