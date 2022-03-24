Kişisel motivasyonunuzu nasıl artırabilirsiniz?

Haberler - ntv.com.tr | 24.03.2022 - 16:12 - Son Güncelleme : 24.03.2022 - 16:29
Motivasyon, bizi harekete geçiren temel güçtür. Bu güce sahip olduğunuzda daha istekli ve daha iyi odaklanan birine dönüşür, önünüze ne engel çıkarsa çıksın her şeyi aşabileceğinizi düşünürsünüz. Ancak motivasyonu yüksek tutmak her zaman kolay olmayabiliyor.
Anksiyete, kendinden şüphe etme, korku, yorgunluk ya da sadece günlük hayat telaşı motivasyonunuzun düşmesine sebep olabilir. Peki motivasyonunuzu kaybettiğinizde ne yapmanız gerekiyor? Vazgeçmek mi? Hayatı akışına bırakmak mı? Motivasyonunuz düştüğünde pes etmek en basit çözüm gibi görünse de tek seçeneğiniz bu değil. İçinizdeki enerjiyi ortaya çıkarmak için yapabileceğiniz pek çok şey var.
Ulaşmak istediğiniz hedefleri ve neden o hedeflere ulaşmak istediğinizi yeniden hatırlayın. Hedeflerinizin altında yatan sebepler, onların sizin için en doğru seçenekler olduğu anlamına gelmez. “Zayıflamak istiyorum çünkü iyi görünmek istiyorum” iyi bir başlangıç olsa da hedefi gerçekleştirdiğinizde hayatınızda ne tür olumlu değişimler olacağı büyük önem taşıyor.
Kendinize ilham verebilecek olaylar veya insanlar bulmak motivasyonunuzu artırmak için harika bir yoldur. Sizinle aynı hedefleri paylaşıp başarılı olan insanların ilham verici hikayeleri sizin de motivaysyonunuzu yükseltecektir. TED Talk'lar, otobiyografiler, gerçek hikayeleri konu alan filmler veya ünlü bir ismin kariyer basamaklarını tırmanma hikayesi size ilham olabilir.
Başarısızlık korkusu motivasyonu kaybetmenin en hızlı yoludur. Kendinize bir hedef koyduğunuzda ve o hedefe düşündüğünüz kadar hızlı varmadığınızda hemen pes etmeyin. O yolda attığınız her küçük adımı mutlaka kutlayın. Kendinizi her olumlu gelişmede takdir etmeyi ihmal etmeyin.
Hedeflediğiniz yolda ilerlerken kimi zaman tökezleyebilir, umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Bu da motivasyonunuzun düşmesine sebep olacaktır. Yaşadığınız başarısızlıklar hedefinize kendinizi yeterince adamadığınız anlamına gelmez, biraz nefes alıp bazı şeyleri akışına bırakmanız gerektiği anlamına gelir.
Motivasyonunuzu yükseltmenin yollarından biri de gelecekteki halinize bir not yazmaktır. Gelecekte olmak istediğiniz kişi ve bulunmak istediğiniz konum hakkında kendinize hedefler koyun ve bunları listeleyin. Bu küçük egzersiz hedeflerinize yönelik hareket etmenin sizi nereye ulaştıracağını gösterecektir.