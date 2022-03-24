Kişisel motivasyonunuzu nasıl artırabilirsiniz?

MOTİVASYONUNUZ DÜŞERSE

Anksiyete, kendinden şüphe etme, korku, yorgunluk ya da sadece günlük hayat telaşı motivasyonunuzun düşmesine sebep olabilir. Peki motivasyonunuzu kaybettiğinizde ne yapmanız gerekiyor? Vazgeçmek mi? Hayatı akışına bırakmak mı? Motivasyonunuz düştüğünde pes etmek en basit çözüm gibi görünse de tek seçeneğiniz bu değil. İçinizdeki enerjiyi ortaya çıkarmak için yapabileceğiniz pek çok şey var.