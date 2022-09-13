Küçük alanları büyük gösterme tüyoları

TÜL PERDE VE AYNA OYUNU

Evinizi daha aydınlık, ferah ve minimal hale getirebilmek için öncelikle, alanın daha fazla ışık alması gerekir. Bunun için kalın perdeler yerine ince tüllerden destek alabilirsiniz. Ayna kullanımında da ana amaçlarından biri, bulunduğu alanı olduğundan daha geniş ve ferah göstermek.