Küçük alanları büyük gösterme tüyoları

Haberler | 13.09.2022 - 14:32
Evinizi daha aydınlık, ferah ve minimal hale getirebilmek için öncelikle, alanın daha fazla ışık alması gerekir. Bunun için kalın perdeler yerine ince tüllerden destek alabilirsiniz. Ayna kullanımında da ana amaçlarından biri, bulunduğu alanı olduğundan daha geniş ve ferah göstermek.
Eviniz küçükse seçtiğiniz mobilyaların boyutunun çok büyük olmamasına özen göstermelisiniz. Ayrıca parça sayısını minimum düzeyde tutmak ve mümkünse orta alanı boş bırakmak da önemli.
Çok fazla renk kullanımı, odanın aşırı kalabalık görünmesine neden olabilir. Elbette tek düze bir şekilde dekore etmeniz de gerekmiyor. Ancak koltuğunuz ya da halınız canlı bir tondaysa, diğer eşyalarınızın doğal renklere sahip olmasına dikkat edebilirsiniz.
Odanız küçük bir dikdörtgen ise kısa kenarında yatay çizgili açık renk bir duvar kağıdı kullanabilirsiniz. Açık renk duvarlar kadar açık renk zeminler de önemli. Halı tercihiniz duvardan duvara ya da parçalı olabilir. Ferah bir yaşam alanı için açık ve kendinden desenli ya desensiz halıları tercih edin.
Cam, şeffaf akrilik mobilyalar, açık raf sistemleri ışığın geçirgenliğini engellemeyeceği için mekanda ferahlık hissini artırır. Kapalı dolaplar yerine açık olanları ve rafları tercih ederek yaşam alanlarını daha geniş gösterebilirsiniz.