Maksimalist ev dekorasyonu için 5 öneri

DUVARLARI DEKORE EDİN

Maksimal dekorasyonda duvarları bir sanat alanı olarak değerlendirmek önemlidir. Duvarlarınızı seçtiğiniz farklı renk ve desenlerde duvar kağıtları ile kaplayabilirsiniz ya da duvarları çerçeve, ayna ya da tablolarla süsleyebilirsiniz.