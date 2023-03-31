Maksimalist ev dekorasyonu için 5 öneri

Maksimalizmi evinize uyarlamak istiyorsanız sadelikten uzak, mümkün olduğunca gösterişli parçalar seçmelisiniz.
Maksimalist dekorasyonda renklerin rolü büyüktür. Mobilyalarınız, duvarlarınız, halılarınız hatta aksesuarlarınız için dilediğiniz renkleri seçebilir ve uygulayabilirsiniz.
Maksimal dekorasyonda duvarları bir sanat alanı olarak değerlendirmek önemlidir. Duvarlarınızı seçtiğiniz farklı renk ve desenlerde duvar kağıtları ile kaplayabilirsiniz ya da duvarları çerçeve, ayna ya da tablolarla süsleyebilirsiniz.
Farklı desenler maksimalist dekorasyonun gücünü arttıran temel ögeler arasında yer almaktadır.
Bu doğrultuda siz de duvarlarınızda, mobilyalarınızda, yastıklarda, halılarda ya da daha küçük aksesuarlarınızda farklı desenlere yer verebilirsiniz.
Maksimalist dekorasyonda aksesuar kullanımı öne çıkan detaylardan biri.
Bu sebeple dekore ettiğiniz alanda, tarzınıza uygun olan heykeller, gösterişli şamdanlar, ihtişamlı vazolar kullanabilirsiniz.