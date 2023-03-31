Maksimalist ev dekorasyonu için 5 öneri

Mekan içerisinde görkemli ve iddialı bir görünüm yakalanması temeline dayanan maksimalist dekorasyon, yeni trendler arasında yer alıyor. İşte maksimalist akımı evinize taşımak için 5 ipucu...

Maksimalist ev dekorasyonu için 5 öneri - 1

İHTİŞAMLI MOBİLYALAR TERCİH EDİN

Maksimalizmi evinize uyarlamak istiyorsanız sadelikten uzak, mümkün olduğunca gösterişli parçalar seçmelisiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Maksimalist ev dekorasyonu için 5 öneri - 2

KARŞIT RENKLER KULLANIN

Maksimalist dekorasyonda renklerin rolü büyüktür. Mobilyalarınız, duvarlarınız, halılarınız hatta aksesuarlarınız için dilediğiniz renkleri seçebilir ve uygulayabilirsiniz.

Maksimalist ev dekorasyonu için 5 öneri - 3

DUVARLARI DEKORE EDİN

Maksimal dekorasyonda duvarları bir sanat alanı olarak değerlendirmek önemlidir. Duvarlarınızı seçtiğiniz farklı renk ve desenlerde duvar kağıtları ile kaplayabilirsiniz ya da duvarları çerçeve, ayna ya da tablolarla süsleyebilirsiniz.

Maksimalist ev dekorasyonu için 5 öneri - 4

DESENLERİ KULLANIN

Farklı desenler maksimalist dekorasyonun gücünü arttıran temel ögeler arasında yer almaktadır.

Bu doğrultuda siz de duvarlarınızda, mobilyalarınızda, yastıklarda, halılarda ya da daha küçük aksesuarlarınızda farklı desenlere yer verebilirsiniz.

Maksimalist ev dekorasyonu için 5 öneri - 5

AKSESUARA ÖNEM VERİN

Maksimalist dekorasyonda aksesuar kullanımı öne çıkan detaylardan biri.

Bu sebeple dekore ettiğiniz alanda, tarzınıza uygun olan heykeller, gösterişli şamdanlar, ihtişamlı vazolar kullanabilirsiniz.

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