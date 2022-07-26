Minimalist dekorasyonun püf noktaları

“NEDEN” SORUSUYLA BAŞLAYIN

Eğer minimalist dekorasyona sahip bir istiyorsanız işe ‘”neden” sorusunyla başlayın. Nasıl bir yaşam tarzı istediğiniz, eve geldiğinizde nasıl hissetmek istediğiniz ve eşyalara verdiğiniz değer bu noktada büyük önem taşıyor.





FAZLALIKLARA VEDA

Minimalizm, daha azıyla yetinmek demektir. Eğer yıllardır kullanmadığınız bir eşya varsa ondan kurtulun. Evinizdeki her şey, duygusal, işlevsel veya estetik anlamda bir amaca hizmet etmeli.