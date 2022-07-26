Minimalist dekorasyonun püf noktaları

Haberler - ntv.com.tr | 26.07.2022 - 14:37 - Son Güncelleme : 26.07.2022 - 14:45
Günlük hayat rutininiz sizi yeterince yoruyor ve eve geldiğinizde huzur bulmak istiyorsanız minimalist bir ev dekorasyonu tam da aradığınız şey olabilir.
Dekorasyon uzmanı Shira Gill “Minimalist bir ev, anlamlı ve bilinçli bir şekilde dizayn edilmiş ev demektir. İhtiyacınız olan ve sevdiğiniz eşyalarla çevrenizi donatmak ve fazlalıklardan kurtulmak” diyor.
Minimalist dekorasyonla ilgili en büyük yanlışın ‘dekorasyon üzerine az düşünmek gerektiği’ algısı olduğunu savunan Melissa Lee “Aksine, daha az parça seçmek daha çok düşünmeyi gerektiriyor. Her şeyin hem tasarım hem de fonksiyon açısından bir amacı olmalı” yorumunda bulunuyor.
Uzmanlar hayalinizdeki ev dekorasyonuna ulaşmanız için bunlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor....
Eğer minimalist dekorasyona sahip bir istiyorsanız işe ‘”neden” sorusunyla başlayın. Nasıl bir yaşam tarzı istediğiniz, eve geldiğinizde nasıl hissetmek istediğiniz ve eşyalara verdiğiniz değer bu noktada büyük önem taşıyor.
Minimalizm, daha azıyla yetinmek demektir. Eğer yıllardır kullanmadığınız bir eşya varsa ondan kurtulun. Evinizdeki her şey, duygusal, işlevsel veya estetik anlamda bir amaca hizmet etmeli.
Fazlalıklardan kurtulmak için ‘KonMari’ yöntemini deneyebilirisniz. Bu yöntem, minimalizmin getireceği mutluluğa ulaşmanızı sağlayacaktır. Gereksiz eşyalardan kurtulmaya kategoriler halinde başlayabilirsiniz. Giysiler, kitaplar, kağıtlar, aksesuarlar... En kolay kategoriden başlayarak fazlalalıkları bir bir hayatınızdan çıkarın.
Gereksiz eşyalardan kurtulduktan sonra evinizde olan eşyaları farklı amaçlar için kullanmayı deneyin. Eski bir ayakkabı kutusunu çekmecenizin içine koyabilir, eşyalarınızı bu şekilde bölümlere ayırabilirsiniz.
Minimalist bir dekorasyon elde etmenin en güzel yolu şüphesiz kalbinize dokunan eşyaları bir araya getirmek. Sizin için anlamı olan eşyaları dekorasyonun odak noktası haline getirebilirsiniz.
Alışverişe çıkarken her zaman kendinize bir amaç edinin. Hangi eşyayı neden aldığınızı kendinize sorun. Bu yönetem gereksiz harcamalardan kaçınmanıza da yardımcı olacak.
Minimalist dekorasyon, basitliğin ve yalınlığın öne çıktığı bir estetik anlayışı sunuyor. Bu nedenle eşyaların birbiriyle uyumu büyük önem taşıyor.
Evinizdeki her eşyanın açık bir şekilde görünmesi şart değil. Çok sık kullanmadığınız aksesuarları ve eşyaları kapalı alanlarda tutmaya çalışın. Daha temiz ve minimal bir dekorasyon elde edeceksiniz.