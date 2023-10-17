Mutlu olmak için başkalarından beklemeyi bırakmanız gereken şeyler

1-HER ZAMAN SİZİNLE AYNI FİKİRDE OLMALARI

Çoğu zaman başkalarının bizimle aynı fikirde olmasını bekleriz. Ancak hayat böyle bir şey değil, herkesin kendine ait fikirleri vardır. Bu nedenle insanların farklı fikirlerini takdir etmeyi öğrenin. Bu sizin daha mutlu olmanıza yardımcı olacaktır.