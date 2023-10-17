Mutlu olmak için başkalarından beklemeyi bırakmanız gereken şeyler
Zaman pek çok şeyi beklemekle geçiyor. Ama en önemlisi başkalarından onaylanmayı, anlaşılmayı, sevilmeyi, kabul görmeyi kısaca bize karşı iyi bir şeyler yapmalarını beklemek. Ancak kendi değerimizi belirlemek, mutlu olmak bizim elimizde. İşte hayatınızın kontrolünü ele alabilmek için başkalarından beklemeyi bırakmanız gereken şeyler...
1-HER ZAMAN SİZİNLE AYNI FİKİRDE OLMALARI
Çoğu zaman başkalarının bizimle aynı fikirde olmasını bekleriz. Ancak hayat böyle bir şey değil, herkesin kendine ait fikirleri vardır. Bu nedenle insanların farklı fikirlerini takdir etmeyi öğrenin. Bu sizin daha mutlu olmanıza yardımcı olacaktır.