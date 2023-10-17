Mutlu olmak için başkalarından beklemeyi bırakmanız gereken şeyler

Zaman pek çok şeyi beklemekle geçiyor. Ama en önemlisi başkalarından onaylanmayı, anlaşılmayı, sevilmeyi, kabul görmeyi kısaca bize karşı iyi bir şeyler yapmalarını beklemek. Ancak kendi değerimizi belirlemek, mutlu olmak bizim elimizde. İşte hayatınızın kontrolünü ele alabilmek için başkalarından beklemeyi bırakmanız gereken şeyler...

Mutlu olmak için başkalarından beklemeyi bırakmanız gereken şeyler - 1

1-HER ZAMAN SİZİNLE AYNI FİKİRDE OLMALARI

Çoğu zaman başkalarının bizimle aynı fikirde olmasını bekleriz. Ancak hayat böyle bir şey değil, herkesin kendine ait fikirleri vardır. Bu nedenle insanların farklı fikirlerini takdir etmeyi öğrenin. Bu sizin daha mutlu olmanıza yardımcı olacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

Mutlu olmak için başkalarından beklemeyi bırakmanız gereken şeyler - 2

2- SİZE KENDİNİZDEN DAHA FAZLA SAYGI DUYMALARI

Başkalarından saygı duymayı beklerken; kendi kendinize saygı duyduğunuzdan emin olmalısınız. Çünkü siz kendinize saygı duymazsanız başkaları size karşı saygı duymaz. Kendi değerinizi ancak siz belirleyebilirsiniz. Bu sebeple başkalarından saygı görmek gibi boş beklentilere girmek yerine siz kendinize saygı gösterin.

Mutlu olmak için başkalarından beklemeyi bırakmanız gereken şeyler - 3

3- SİZİ SEVİP, ONAYLAMALARI

Birinin sizi sevip, onaylamasını istemeniz çok doğaldır. Ancak bu duruma kendinizi kaptırıp kimliğinizi kaybetmek doğru değildir. Bu sebeple mutlu olmak için kendinizi sevmeye odaklanarak kendi değerinizi içinizde bulmaya yoğunlaşmalısınız.

Mutlu olmak için başkalarından beklemeyi bırakmanız gereken şeyler - 4

4- İSTEDİĞİNİZ KALIPLARA UYMALARINI BEKLEMEK

Herkes hayatındaki insanları zihninde bir takım kalıplara sokar. Ancak gerçekte böyle olmak zorunda değil. Bu sebeple hayal kırıklığına uğramamak için onları olduğu gibi kabul etmelisiniz.

Mutlu olmak için başkalarından beklemeyi bırakmanız gereken şeyler - 5

5- AKLINIZDAN GEÇENLERİ OKUMALARI

Kimse zihin okuyamaz. Bu sebeple kırıldığınız, üzüldüğünüz bir şey olduğunda bunu karşınızdakinin anlamasını beklemek yerine doğrudan ifade edin.

Mutlu olmak için başkalarından beklemeyi bırakmanız gereken şeyler - 6

6- BİRDEN DEĞİŞMELERİ

Birinin değişmesi kolay bir şey değildir. O yüzden biriyle aranızdaki ilişkinin gidişatını onun değişimine bağlamayın. İnsanları değiştirmeyeceğinizi kabul edin aksi haldebüyük hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz.

Mutlu olmak için başkalarından beklemeyi bırakmanız gereken şeyler - 7

7- HER ZAMAN YANINIZDA OLMALARI

Çok sevdiğiniz her zor anınızda yanınızda olan kişiler sizi çok sevseler de ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olamayabilirler. Eğer sürekli böyle bir beklenti içerisindeyseniz büyük hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

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