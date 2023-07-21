Öfkeyi yönetmenin 5 yolu
Öfke, bazen maruz kaldığımız bazen de son derece normal ve yönetebileceğimiz bir duygudur. Ancak öfke bize ya da karşımızdakine zarar verecek bir boyuta gelmeden mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Peki öfkeyi nasıl kontrol altına alabiliriz?
Herkeste bulunan öfke duygusu, kendini farklı şekiller ve tepkilerle gösterebilir. Ancak öfkeniz, ailenizle, arkadaşlarınızla ya da çevrenizdeki diğer insanlarla olan ilişkilerinize önemli boyutlarda zarar verebilir. Bunu önlemek için ise öfkenizi kontrol altına almayı öğrenmeniz çok önemli. İşte öfke kontrol yöntemleri...