Öfkeyi yönetmenin 5 yolu

Öfke, bazen maruz kaldığımız bazen de son derece normal ve yönetebileceğimiz bir duygudur. Ancak öfke bize ya da karşımızdakine zarar verecek bir boyuta gelmeden mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Peki öfkeyi nasıl kontrol altına alabiliriz?

Öfkeyi yönetmenin 5 yolu - 1

Herkeste bulunan öfke duygusu, kendini farklı şekiller ve tepkilerle gösterebilir. Ancak öfkeniz, ailenizle, arkadaşlarınızla ya da çevrenizdeki diğer insanlarla olan ilişkilerinize önemli boyutlarda zarar verebilir. Bunu önlemek için ise öfkenizi kontrol altına almayı öğrenmeniz çok önemli. İşte öfke kontrol yöntemleri...

N-LIFE HABERLERİ

Öfkeyi yönetmenin 5 yolu - 2

1- DÜŞÜNMEDEN KONUŞMAYIN

Özellikle iki kişi arasında yaşanan tartışmaların temel sebebi genellikle üzerine düşünmeden söylenen sözlerdir. Bu sebeple ne kadar öfkeli olursanız olun sözcüklerinizi tartmalısınız.

Karşınızdaki kişiye herhangi bir şey söylemeden önce sakinleşmek için çeşitli nefes egzersizlerinden yararlanabilir ya da sakinleşmenize yardımcı olacak başka şeylerle ilgilenebilirsiniz.

Öfkeyi yönetmenin 5 yolu - 3

2- KENDİNİZİ DOĞRU CÜMLELERLE İFADE EDİN

Sakinleştikten sonra duygularınızı sabit bir ses tonuyla, sesinizi yükseltmeden en doğru cümlelerle aktarın. Böylece konunun büyümesine engel olabilirsiniz.

Öfkeyi yönetmenin 5 yolu - 4

3- YALNIZ KALIN

Öfke kontrolü için yapılabilecek bir diğer hamle yalnız kalmaktır. Bu, hem sakinleşmenize hem de olayı düşünmenize yardımcı olacaktır.

Ya bir odada tek başınıza kalıp sayı sayabilir ya da tek başınıza yürüyüş yaparak olumsuz duygularınızdan uzaklaşabilirsiniz.

Öfkeyi yönetmenin 5 yolu - 5

4- KENDİNİZİ ANALİZ EDİN

Hangi durumlarda öfkelendiğinizi bilmeniz, hatta bunları yazıya dökmeniz, öfkenizi daha iyi tanıyıp yönetmenize destek olabilir. Çünkü o anki duruma özel mi yoksa duyguların birikimi sonucunda mı öfke patlaması yaşadığınızı analiz edebilmek önemlidir.

Öfkeyi yönetmenin 5 yolu - 6

5- DUYGULARINIZI KALEME ALIN

Eğer neden öfkeli olduğunuzu karşınızdakine sakin bir şekilde ifade etmekte zorlanıyorsanız ya da birine karşı değil tamamen kendinize öfkeliyseniz bunu yok etmenin en pratik yolu yazmaktan geçiyor.

Neden öfkeli olduğunuzu, bu sırada hissettiklerinizi ya da söylemek istediklerinizi bir deftere aktarırken öfkenizin de dindiğini göreceksiniz.

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