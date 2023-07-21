Öfkeyi yönetmenin 5 yolu

5- DUYGULARINIZI KALEME ALIN

Eğer neden öfkeli olduğunuzu karşınızdakine sakin bir şekilde ifade etmekte zorlanıyorsanız ya da birine karşı değil tamamen kendinize öfkeliyseniz bunu yok etmenin en pratik yolu yazmaktan geçiyor.



Neden öfkeli olduğunuzu, bu sırada hissettiklerinizi ya da söylemek istediklerinizi bir deftere aktarırken öfkenizin de dindiğini göreceksiniz.