Öğle molalarında dinlenmenizi ve yenilenmenizi sağlayacak öneriler

Yoğun bir şekilde çalışırken öğle molalarınız genellikle dinlenip deşarj olmak yerine hızlıca bir şeyler atıştırarak ya da günün geri kalanını planlayarak geçiyor olabilir. Peki öğle aralarını kendiniz için nasıl daha verimli hale getirebilirsiniz?

Öğle molalarında dinlenmenizi ve yenilenmenizi sağlayacak öneriler - 1

ÖĞLE MOLASI İÇİN NET BİR SAAT BELİRLEYİN

Eğer çalıştığınız kurumun öğle arası için net bir saati yoksa molanızın zamanını kendiniz belirleyin. Çalışma rutini dışında bu zaman diliminde bilgisayar, telefon gibi şeylerden uzaklaşın. Bu süreçte size iyi gelecek aktiviteler planlayın. Özetle öğle arasına "olmasa da olur" diye bakmak yerine "zorunluluk" olarak görün. Bu zaman dilimini daha farkında ve anda kalabileceğiniz bir rutinle doldurun.

N-LIFE HABERLERİ

Öğle molalarında dinlenmenizi ve yenilenmenizi sağlayacak öneriler - 2

MEDİTASYONLA ZİHNİNİZİ RAHATLATIN

Öğle molalarında zihninizi olabildiğince boşaltmaya çalışın. Bunun daha kolay gerçekleşebilmesi için kısa bir meditasyon yapın. Böylece işe daha dinlenmiş hissederek dönebilirsiniz.

Öğle molalarında dinlenmenizi ve yenilenmenizi sağlayacak öneriler - 3

MOLANIZI PLANLAYIN

Öğle aranızı iyi planlamaya ve kendiniz için en faydalı olabilecek şeylerle doldurmaya özen gösterin. Yapmak istediklerinizi önceliklendirin.

Öğle molalarında dinlenmenizi ve yenilenmenizi sağlayacak öneriler - 4

YEMEĞİNİZİ FARKLI BİR YERDE YEMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Öğle molasında yemeğinizi ofis dışında ya da ofiste en sevdiğiniz yerde yemeye dikkat edin. Eğer evden çalışıyorsanız çalışma ortamınız dışında bir odada yemek yiyin. Bu süreçte zihninizi işten uzaklaştırmanız gerektiğini de unutmayın.

Öğle molalarında dinlenmenizi ve yenilenmenizi sağlayacak öneriler - 5

EKRAN KARŞISINDAN UZAKLAŞIN

Öğle molanızda hem gözlerinizi hem zihninizi dinlendirmek için dijital araçlarınızdan uzaklaşın. Sosyal medyada gezinmek, online haber okumak vs. gibi şeyleri boş olduğunuz saatlere ertelemeye çalışın.

Öğle molalarında dinlenmenizi ve yenilenmenizi sağlayacak öneriler - 6

YÜRÜYÜŞ YAPIN

Bedeninizin beslenmek kadar hareket etmeye de ihtiyacı var. Bu sebeple gün içerisinde rahatlamak ve biraz da olsa hareket etmek için öğle molanızı kullanabilirsiniz. Yemek sonrası kısa bir yürüyüş yapmak size daha iyi hissettirecektir.

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