Öğle molalarında dinlenmenizi ve yenilenmenizi sağlayacak öneriler

ÖĞLE MOLASI İÇİN NET BİR SAAT BELİRLEYİN

Eğer çalıştığınız kurumun öğle arası için net bir saati yoksa molanızın zamanını kendiniz belirleyin. Çalışma rutini dışında bu zaman diliminde bilgisayar, telefon gibi şeylerden uzaklaşın. Bu süreçte size iyi gelecek aktiviteler planlayın. Özetle öğle arasına "olmasa da olur" diye bakmak yerine "zorunluluk" olarak görün. Bu zaman dilimini daha farkında ve anda kalabileceğiniz bir rutinle doldurun.