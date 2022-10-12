Robot sanatçı Ai Da milletvekillerini dinlerken uyuyakaldı

Robot sanatçı Ai Da, dün İngiliz milletvekilleriyle bir araya gelerek yeni teknolojilerin yaratıcı endüstrileri nasıl etkileyeceğine dair konuştu.

'Dünyanın ilk ultra gerçekçi yapay zekalı hümanoid robot sanatçısı' olarak bilinen Ai Da, İngiltere parlamentosunda düzenlenen etkinlikte milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sputnik'in haberine göre, Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarınca geliştirilen robot sanatçı, eserlerinin insan üretimi eserlerden ne gibi farklılıkları olduğu sorusuna "Ben bilgisayar programları ve algoritmalarından oluşuyorum ve bunlara bağlıyım. Ancak canlı olmasam da hala sanat yaratabilirim" diye yanıt verdi.