Sarı tonlarında dekorasyon nasıl yapılır?

Farklı renkleri ve tonları kullanmaktan çekinmiyorsanız, deneyebileceğiniz alternatiflerin sınırı yok. Tüm dekorasyona hakim olmasa da sarı ile mekanlara hareket katabilirsiniz. Parlak bir sarı tonunu tüm duvarlarda kullanmak yerine, vurgu rengi olarak tercih edebilirsiniz. Sarı perde ya da yastık seçimiyle de vurgu yapabilirsiniz.