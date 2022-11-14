Sarı tonlarında dekorasyon nasıl yapılır?

Farklı renkleri ve tonları kullanmaktan çekinmiyorsanız, deneyebileceğiniz alternatiflerin sınırı yok. Tüm dekorasyona hakim olmasa da sarı ile mekanlara hareket katabilirsiniz. Parlak bir sarı tonunu tüm duvarlarda kullanmak yerine, vurgu rengi olarak tercih edebilirsiniz. Sarı perde ya da yastık seçimiyle de vurgu yapabilirsiniz.
Yeşil alt tona sahip olan sarı tonlarını ilham veren özelliği nedeniyle çalışma odasında kullanabilirsiniz. Yenibahar sarısının rahatlatıcı etkisi ruh haline pozitif yönlü katkı sağlarken, aynı zamanda sakinleştirici bir ton olması sebebiyle ebeveyn yatak odasında da rahatlıkla tercih edilebilir.
Doğru tondaki sarı duvar boyası hemen hemen her mekanda kullanılabilir. Banyo da bu mekanlardan biri. Sarının kreme yakın olan tonu ışığın az olduğu ortamlar için birebirdir. Siyah ve gri renklerle beraber akılda kalıcı bir etki yaratır.
Duvarlarda sarının en açık tonunu koyu renk mobilya ya da akseauarlarla birikte kullanabilirsiniz. Şampanya tonu, minimal mekanlara ferahlık kazandırır. Özellikle yeşil tonlu salonlarda renk yoğunluğunu kırmak için de bu rengi değerlendirebilirsiniz. Açıktan koyuya birden fazla sarı tonu sayesinde fark yaratan duvarlara sahip olabilirsiniz.