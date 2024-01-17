Sevgi dili teorisi: Bilim mi yoksa popüler kültür mü?
Yıllardır herkesin sevgisini ifade ettiği bir yöntem olarak nitelendirilen "sevgi dili" teorisinin gerçekliği tartışılıyor. Bilim insanları bazı durumlarda "sevgi dili" düşüncesinin kişiye zarar verebileceğini, tarafları zor ve hatta istismarcı ilişkilerde kalmaya teşvik edebileceğini öne sürdü.
Sevgi dili teorisi aşkın farklı insanlar için farklı anlamlar ifade ettiğini ve mutlu bir ilişkinin anahtarının partnerinizin sevgi dilini anlamaktan geçtiğini savunur.
Sevgi dilleri bu teoriye göre beşe ayrılır; onaylayıcı sözler, hediye almak, hizmet eylemleri (ev işlerinde veya başka şekillerde yardımcı olmak), kaliteli zaman veya fiziksel temas.