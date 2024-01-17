Sevgi dili teorisi: Bilim mi yoksa popüler kültür mü?

BEŞTEN FAZLA SEVGİ DİLİ VAR

Beş temel sevgi dilinin olduğunu iddia ediliyor ancak araştırma, insanların sevgiyi beş yoldan daha fazla şekilde ifade ettiğini gösteriyor.

Çalışma kişinin partnerinin "kişisel gelişimini ve özerkliğini" desteklemek gibi sevginin diğer olası ifadelerini de tercih edebileceğini kanıtlıyor.

Bu durum ilişki tatmini için gerçekten önemli ve daha eşitlikçi değerlere sahip çiftler için anlamlı olabilecek bir yöntem teşkil ediyor

Araştırmalar partnerleri birbirlerinin sosyal ağına entegre etmenin de ilişki tatminini koruyan sevgi dillerinden olduğunu gösteriyor.

İlişki uzmanları, diğer önemli davranışların tam olarak sevgi dili kategorisine girmediğini söylüyor.

Kinsey Enstitüsü'nden biyolojik antropolog Helen Fisher, "Sevgiyi gösteren yüzlerce basit yöntem var. Kayınvalidenize iyi davranmak, etkinliklere zamanında gitmek, birlikte ilgi alanları oluşturmak, birlikte bir şeyler öğrenmek...” ifadelerini kullandı.