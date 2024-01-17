Sevgi dili teorisi: Bilim mi yoksa popüler kültür mü?

Yıllardır herkesin sevgisini ifade ettiği bir yöntem olarak nitelendirilen "sevgi dili" teorisinin gerçekliği tartışılıyor. Bilim insanları bazı durumlarda "sevgi dili" düşüncesinin kişiye zarar verebileceğini, tarafları zor ve hatta istismarcı ilişkilerde kalmaya teşvik edebileceğini öne sürdü.

Sevgi dili teorisi: Bilim mi yoksa popüler kültür mü? - 1

Sevgi dili teorisi aşkın farklı insanlar için farklı anlamlar ifade ettiğini ve mutlu bir ilişkinin anahtarının partnerinizin sevgi dilini anlamaktan geçtiğini savunur.

Sevgi dilleri bu teoriye göre beşe ayrılır; onaylayıcı sözler, hediye almak, hizmet eylemleri (ev işlerinde veya başka şekillerde yardımcı olmak), kaliteli zaman veya fiziksel temas.

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Sevgi dili teorisi: Bilim mi yoksa popüler kültür mü? - 2

BİLİM Mİ POPÜLER KÜLTÜR MÜ?

Sevgi dilleri üzerine çok az akademik araştırma var. Ancak uzmanlar daha önceki araştırmaları incelediklerinde, "sevgi dilleri"nin ardındaki bazı temel varsayımların "ilişki bilimi" tarafından desteklenmediğini buldu. İşte bulguları...

Sevgi dili teorisi: Bilim mi yoksa popüler kültür mü? - 3

BİRİNCİL SEVGİ DİLİ DİYE BİR ŞEY YOK

Partnerinizin "birincil sevgi dilini" keşfetmek sevgi dili teorisinin temel ilkelerinden biri.

Ancak araştırmacılar, katılımcılardan sevgi dillerini 5 puanlık bir ölçekte derecelendirmelerini istediklerinde beş sevgi dilinin tümünü çok yüksek oranda derecelendirme eğiliminde olduklarını buldu.

Bu da çoğu insanın belirlenen beş sevgi diliyle de bağlantı kurduğunu gösteriyor.

Küçük bir ayrıntı gibi görünse de “birincil” sevgi dilinizi bulmak, sevgi dili öğretisinin temel taşıdır. Bu temelin son bulgulardan sonra pek de güvenilir olmadığını söyleyebiliriz.

Sevgi dili teorisi: Bilim mi yoksa popüler kültür mü? - 4

BEŞTEN FAZLA SEVGİ DİLİ VAR

Beş temel sevgi dilinin olduğunu iddia ediliyor ancak araştırma, insanların sevgiyi beş yoldan daha fazla şekilde ifade ettiğini gösteriyor.

Çalışma kişinin partnerinin "kişisel gelişimini ve özerkliğini" desteklemek gibi sevginin diğer olası ifadelerini de tercih edebileceğini kanıtlıyor.

Bu durum ilişki tatmini için gerçekten önemli ve daha eşitlikçi değerlere sahip çiftler için anlamlı olabilecek bir yöntem teşkil ediyor

Araştırmalar partnerleri birbirlerinin sosyal ağına entegre etmenin de ilişki tatminini koruyan sevgi dillerinden olduğunu gösteriyor.

İlişki uzmanları, diğer önemli davranışların tam olarak sevgi dili kategorisine girmediğini söylüyor.

Kinsey Enstitüsü'nden biyolojik antropolog Helen Fisher, "Sevgiyi gösteren yüzlerce basit yöntem var. Kayınvalidenize iyi davranmak, etkinliklere zamanında gitmek, birlikte ilgi alanları oluşturmak, birlikte bir şeyler öğrenmek...” ifadelerini kullandı.

Sevgi dili teorisi: Bilim mi yoksa popüler kültür mü? - 5

AYNI SEVGİ DİLİNİ PAYLAŞMAK İLİŞKİNİZİ GELİŞTİRMEYEBİLİR

Sevgi dillerinin anlamı, partnerinizle aynı sevgi dilini keşfetmenin ve konuşmanın başarılı bir ilişkinin anahtarı olduğu yönünde.

Bu teorinin karanlık tarafı eğer biri "o dili konuşmazsa" ilişkinizin sona erebilecek olması.

Ancak araştırmalar eşleşen birincil sevgi dillerine sahip eşlerin, farklı sevgi dillerine sahip olanlara göre daha mutlu ilişkilere sahip olmadığını gösteriyor.

İstatistiksel analizler sevgi dilinin eşleşip eşleşmediğine bakmaksızın herhangi bir biçimde sevgi görmenin daha yüksek ilişki memnuniyeti sağladığını öne sürüyor.

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