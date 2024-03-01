Sizi daha çekici bir yapan 6 davranış

İnsanların gözünde daha çekici biri olmak için görünüşünüzü değiştirmeniz şart değil. Küçük davranışlar, büyük bir fark yaratabilir. İşte deneyebileceğiniz davranışlar...

1. İnsanların konuşmasına izin vermek



Birinin konuşmasını bölmek ve konuyu farklı bir yere çekmek saygısızca bir harekettir. Biri konuşurken ona cümlesini tamamlaması ve kendini ifade etmesi için zaman tanıyın.



2. Başkalarını özel hissettirmek



Herkesin ilgi arayışına cevap vermek mümkün değildir. Ancak bazen o kişinin özel hissettirilmeye ihtiyacı olduğunu hissedersiniz. Böyle zamanlarda sorular sorun ve ilginizi tamamen o kişiye verin.