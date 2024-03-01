Sizi daha çekici bir yapan 6 davranış

Kimi zaman insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyor ve sosyal ortamlara uyum sağlamakta zorlanıyorsanız yeni şeyler denemekten çekinmeyin. İnsanlarla iletişiminizde küçük değişiklikler yaparak daha çekici biri haline gelebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler...

Sizi daha çekici bir yapan 6 davranış - 1

İnsanların gözünde daha çekici biri olmak için görünüşünüzü değiştirmeniz şart değil. Küçük davranışlar, büyük bir fark yaratabilir. İşte deneyebileceğiniz davranışlar...

1. İnsanların konuşmasına izin vermek

Birinin konuşmasını bölmek ve konuyu farklı bir yere çekmek saygısızca bir harekettir. Biri konuşurken ona cümlesini tamamlaması ve kendini ifade etmesi için zaman tanıyın.

2. Başkalarını özel hissettirmek

Herkesin ilgi arayışına cevap vermek mümkün değildir. Ancak bazen o kişinin özel hissettirilmeye ihtiyacı olduğunu hissedersiniz. Böyle zamanlarda sorular sorun ve ilginizi tamamen o kişiye verin.

N-LIFE HABERLERİ

Sizi daha çekici bir yapan 6 davranış - 2

3. Göz teması kurun

Bir sohbet esnasında göz teması kurmaktan kaçınmayın, hatta küçük bir tebessümde bulunun.

4. Konu ne olursa olsun sakinliğinizi koruyun

Aşırı duygusallık ve ciddiyetten kaçının. Sakin kalmayı deneyin. Her şeyi kişisel olarak algılamayın. Konu sizi sinirlendirse bile derin bir nefes alın ve öyle konuşmaya başlayın.

Sizi daha çekici bir yapan 6 davranış - 3

5. Kusurlarınızı paylaşmaktan çekinmeyin

Çoğumuz, zayıf veya savunmamız görünmemek için kusurlarımızı saklama eğiliminde oluruz. Ancak kusurlarınızla ne kadar barışık olur ve onları alaycı bile dille başkalarıyla paylaşırsanız o kadar çekici olursunuz.

6. Sessizliği kabullenin

Sohbet esnasında kimi zaman garip bir sessizlik olur. Unutmayın ki sessizlik sanıldığından çok daha güçlüdür. Sessizliğin güzel tarafı size düşünmek için zaman kazandırır.
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