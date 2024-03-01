Sizi daha çekici bir yapan 6 davranış
Kimi zaman insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyor ve sosyal ortamlara uyum sağlamakta zorlanıyorsanız yeni şeyler denemekten çekinmeyin. İnsanlarla iletişiminizde küçük değişiklikler yaparak daha çekici biri haline gelebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler...
İnsanların gözünde daha çekici biri olmak için görünüşünüzü değiştirmeniz şart değil. Küçük davranışlar, büyük bir fark yaratabilir. İşte deneyebileceğiniz davranışlar...
1. İnsanların konuşmasına izin vermek
Birinin konuşmasını bölmek ve konuyu farklı bir yere çekmek saygısızca bir harekettir. Biri konuşurken ona cümlesini tamamlaması ve kendini ifade etmesi için zaman tanıyın.
2. Başkalarını özel hissettirmek
Herkesin ilgi arayışına cevap vermek mümkün değildir. Ancak bazen o kişinin özel hissettirilmeye ihtiyacı olduğunu hissedersiniz. Böyle zamanlarda sorular sorun ve ilginizi tamamen o kişiye verin.