Sizi daha iyi bir arkadaş yapan 5 özellik

Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, 85 yıllık çalışmalarının sonucu olarak bir yaşamı anlamlı kılan şeyin insanlarla iyi ilişkiler olduğu sonucuna ulaştı.

Insider'da yayınlanan habere göre "The Good Life: Lessons from the World's Longest Scientific Study of Happiness" adlı kitaplarında insan ilişkilerinin yararlarını hafife aldığımızı öne süren psikiyatrist Robert Waldinger ve psikolog Marc Schulz, mutluluğun en önemli faktörlerinden ikisinin diğer bireylerle iletişim sıklığı ve kalitesi olduğunu vurguladı.

İşte insanlarla ve arkadaşlarınızla bağlarınızı güçlendirmeyi sağlayacak 5 ipucu: