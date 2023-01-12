Sizi daha iyi bir arkadaş yapan 5 özellik

PROBLEMLERİNİZİ PAYLAŞMAKTAN ÇEKİNMEYİN

İnsanlarla daha iyi ilişkiler kurmak için hayatınızında neler olup bittiğini olabildiğince çok paylaşmaya çalışın. Harvard Üniversitesi’nden Psikiyatrist Waldinger, “Eskiden ailemin yaptığı gibi sağlığımdan asla şikayet etmeyeceğim' derdim. Ama onları şimdi daha iyi anlıyorum çünkü yaşlanıyorum. Bizim yaşımızdaki arkadaşlarlayken sağlığımız hakkında çok konuşuyoruz. Bunu gizlemiyorum” dedi.



MERAKLI OLUN

Her insan görülmek ve anlaşılmak ister. Arkadaşlarınıza, ailenize ve hayatınızdaki diğer insanlara yardım etmenin en iyi yolu, onları ne kadar süredir tanıdığınız fark etmeksizin, hayatları hakkında meraklı olmaktır.