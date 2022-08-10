Yaşını inkar ederek yaşlanmayı engelleyebilir misiniz?

KİMSE YAŞLANDIĞINI KABUL ETMİYOR

BBC'de yayınlanan bir araştırmaya göre, bu sorunun sorulduğu yaş, verilen cevabı önemli ölçüde etkiliyor. 2018 yılında yapılan ve 500 binden fazla katılımcının katıldığı bir ankette 20’li ve 30’lu yaşlardaki bireylere bazı sorular soruldu. Katılımcılar orta yaşın 40’ta, ileri yaşın ise 62’de başladığını belirtti. Buna karşılık, 65 ve üzerindeki katılımcılar ileri yaşlılığın 71’den önce başlamadığını söyledi.

Bu yanıtlardan çıkarılan sonuç ise kimse yaşlandığını kabul etmek istemiyor.