Yatak odanızı daha şık hale getirmek için 5 yöntem

4- MOBİLYA YERLEŞİMİNE ÖZEN GÖSTERİN

Yatak odanızın konforlu ve dinlendirici olması önemlidir. Bu sebeple mobilya seçimi konusunda odanızın metrekaresini göz önünde bulundurun. Aksi halde hareket alanınız daralacaktır. Ayrıca fonsiyonel dolaplar, baza ya da şifonyer seçmeniz dağınıklığın da önüne geçecektir.

Eğer odanıza tüm yatak odası mobilyalarınız sığmıyorsa, evinizin bir başka odasını giyinme odası olarak tasarlayabilirsiniz.