Yatak odanızı daha şık hale getirmek için 5 yöntem
Evinizin en özel köşesi olan yatak odanızı hem şık hem keyifli hale getirmek için bazı dekorasyon kurallarına dikkat etmelisiniz. İşte yatak odası dekorasyonunda dikkat etmeniz gereken kurallar...
1- SEVDİĞİNİZ DEKORASYON TARZINI BELİRLEYİN
Modern, minimalist, bohem, klasik, vintage gibi tarzlar arasından size yakın olanı seçin. Seçtiğiniz tarzı tüm detaylarıyla odanıza yansıtın. Son olarak kullandığınız dekoratif objeleri kişiselleştirerek kendi dokunuşunuzu yapın.