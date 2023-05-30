Yazlık evler için dekorasyon önerileri

Yaz mevsiminin gelmesiyle tatilin başrolü haline gelecek olan yazlık evlerin dekorasyonu da önem kazandı. Yılın yalnızca belli günlerinde hem değişiklik hem de konfor sağlamak için yazlık evinizin dekorasyonunu modunuza göre şekillendirebilirsiniz. İşte yazlık evler için dekorasyon önerileri...

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1- EŞYA KALABALIĞINDAN UZAK DURUN

Yazlık evler, dinlenmeniz, kötü enerjilerden kurtulmanız ve yenilenmeniz için en uygun ortamdır. Bu sebeple sizi yormayacak bir ev dekorasyonu tarzı benimseyebilirsiniz.

Yalnızca ihtiyacınız kadar eşya ile yazlık ev dekorasyonu yapmanız, hem göz yormayan sade bir atmosfere sahip olmanızı hem de yazlık evinizi temizlemek yerine dinlenmek için kendinize daha fazla zaman ayırabilmenizi sağlayacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

Yazlık evler için dekorasyon önerileri - 2

2- CANLI RENKLER KULLANIN

Cıvıl cıvıl renkleri evinizde görmek sizi hem mutlu edecek hem de mevsime uygun bir görüntü yakalamanıza yardımcı olacak.

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3- DOĞAL TAŞ VE MERMERLERDEN FAYDALANIN

Yazlık evlerde gerek zemin kaplamaları gerek duvar dekorasyonunda doğal taş ya da mermer kullanıp evinizi trendlere uygun hale getirebilirsiniz.

Yazlık evler için dekorasyon önerileri - 4

4- AYDINLATMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Yazlık ev dekorasyonunun en önemli parçalarından biri aydınlatmadır. Işıklı tavan pervaneleri kullanarak hem evde hava akımını sağlayabilirsiniz hem de şık bir görüntü yakalayabilirsiniz.

Yazlık evler için dekorasyon önerileri - 5

5- DESENLERDEN KORKMAYIN

Gerek mevsime uygun baskılar gerek marin desenler kullanarak yazlık evinize bambaşka bir hava katabilirsiniz.

Yazlık evler için dekorasyon önerileri - 6

6- PRATİK OLUN

Yazlık evlerde eşyaların kolay yerleşip hareket ediyor olmasıyla birlikte pratik olmaları da önemlidir. Bu yüzden her şeyi kolay temizlenebilen parçalardan seçin.

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