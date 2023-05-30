Yazlık evler için dekorasyon önerileri

1- EŞYA KALABALIĞINDAN UZAK DURUN

Yazlık evler, dinlenmeniz, kötü enerjilerden kurtulmanız ve yenilenmeniz için en uygun ortamdır. Bu sebeple sizi yormayacak bir ev dekorasyonu tarzı benimseyebilirsiniz.



Yalnızca ihtiyacınız kadar eşya ile yazlık ev dekorasyonu yapmanız, hem göz yormayan sade bir atmosfere sahip olmanızı hem de yazlık evinizi temizlemek yerine dinlenmek için kendinize daha fazla zaman ayırabilmenizi sağlayacaktır.