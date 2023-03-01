Yeni araştırma: Günde sadece 11 dakika egzersiz erken ölüm riskini azaltıyor

30 MİLYON KİŞİ İNCELENDİ

Yüksek seviyede fiziksel aktivite, geçmiş araştırmalara göre daha düşük erken ölüm ve kronik hastalık oranları ile ilişkilendiriliyordu. Ancak, bu sonuçlar için risk düzeylerinin kişinin yaptığı egzersiz miktarından nasıl etkilendiğini belirlemek daha zordu. Bu etkiyi anlamak için Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, ortalama 10 yıl boyunca takip edilen 30 milyondan fazla yetişkin katılımcıya ulaşan 196 çalışmanın verilerini inceledi. Bu çalışmanın sonuçları salı günü İngiliz Spor Tıbbı Dergisi'nde yayınlandı.



Çalışma, esas olarak haftada 150 dakika veya günde 22 dakika egzersiz yapan katılımcılara odaklandı. Aktif olmayan katılımcılarla karşılaştırıldığında, haftada 150 dakika orta-şiddetli spor aktivitesi yapan yetişkinlerin herhangi bir nedenle ölme riski yüzde 31, kardiyovasküler (kalp ve damar) hastalıktan ölme riski yüzde 29 ve kanser nedeniyle ölme riski yüzde 15 daha düşük çıktı.