Yeni araştırma: Günde sadece 11 dakika egzersiz erken ölüm riskini azaltıyor

Spor salonunda hakkını vererek spor yapamadıktan sonra hiç yapmamanın daha iyi olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu fikrinizi gözden geçirmenizde fayda var. Çünkü yeni yapılan bir çalışma, günde sadece 11 dakikalık orta ila şiddetli yoğunlukta spor aktivitesinin kanser, kalp hastalığı veya erken ölüm riskini azaltabileceğini gösterdi.
Yürüme, dans etme, koşma, bisiklet sürme ve yüzmeyi içeren kısa süreli egzersizlerin yoğunluk seviyesini, kalp atış hızınıza ve hareket ederken ne kadar hızlı nefes alıp verdiğinize göre ölçebilirsiniz. Genellikle aktif haldeyken konuşabilmek ancak şarkı söyleyememek, aktivitenizin orta yoğunlukta olduğunu gösterir. Şiddetli yoğunluk, bir konuşmayı sürdürememe ile ölçülür.
Yüksek seviyede fiziksel aktivite, geçmiş araştırmalara göre daha düşük erken ölüm ve kronik hastalık oranları ile ilişkilendiriliyordu. Ancak, bu sonuçlar için risk düzeylerinin kişinin yaptığı egzersiz miktarından nasıl etkilendiğini belirlemek daha zordu. Bu etkiyi anlamak için Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, ortalama 10 yıl boyunca takip edilen 30 milyondan fazla yetişkin katılımcıya ulaşan 196 çalışmanın verilerini inceledi. Bu çalışmanın sonuçları salı günü İngiliz Spor Tıbbı Dergisi'nde yayınlandı.
Çalışma, esas olarak haftada 150 dakika veya günde 22 dakika egzersiz yapan katılımcılara odaklandı. Aktif olmayan katılımcılarla karşılaştırıldığında, haftada 150 dakika orta-şiddetli spor aktivitesi yapan yetişkinlerin herhangi bir nedenle ölme riski yüzde 31, kardiyovasküler (kalp ve damar) hastalıktan ölme riski yüzde 29 ve kanser nedeniyle ölme riski yüzde 15 daha düşük çıktı.
Araştırma sonucuna göre ayrıca kalp ve damar hastalığına yakalanma riski yüzde 27 azalırken, kansere yakalanma riskinin ise yüzde 12 azaldığı görüldü.
Araştırmada, önerilen minimum fiziksel aktivite miktarının sadece yarısını yapan insanlarda bile fayda görüldü. Haftada 75 dakika, yani günde yaklaşık 11 dakika orta yoğunlukta aktivite, yüzde 23 daha düşük erken ölüm riski ile ilişkilendirildi. Haftada 75 dakika aktif olmanın, kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini yüzde 17, kansere yakalanma riskini yüzde 7 oranında azaltmak için yeterli olduğu görüldü.
Araştırmacılar, çalışmada, herkesin önerilen fiziksel aktivite seviyesinin yarısına bile ulaşması durumunda, 10 erken ölümden birinin önlenebileceğini belirtti. Araştırmada, "Bu sayede kardiyovasküler hastalık ve kanser vakalarının tümünün yüzde 10,9'u ve yüzde 5,2'si önlenebilir" ifadesine yer verildi.