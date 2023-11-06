Yeni araştırma: İş yerinde öfke üretkenliği artırıyor
Amerikan Psikoloji Derneği'nin araştırması, neşe, üzüntü veya tarafsızlıkla karşılaştırıldığında genellikle öfkenin en iyi performansı ortaya çıkardığını gösterdi.
Bize sıklıkla öfkenin iş yerine uygun bir tutum olmadığı söylense de yeni bir çalışma, öfkenin aslında üretken olmak ve hedeflerimize ulaşmak için güçlü bir motivasyon kaynağı olabileceğini ortaya koydu. Amerikan Psikoloji Derneği'nin araştırması, neşe, üzüntü veya tarafsızlıkla karşılaştırıldığında genellikle öfkenin en iyi performansı ortaya çıkardığını gösterdi.