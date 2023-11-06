Yeni araştırma: İş yerinde öfke üretkenliği artırıyor

Bu bulgular aynı zamanda toplum tarafından iş yerinde "duygusal" olamayacakları sürekli olarak hissettirilen kadınlar için de oldukça ilgi çekici. Sosyolog ve stratejist Nicola Kemp, "Kadınlar iş yerinde gergin bir ipte yürüyorlar; sarkaç düzenli olarak 'çok soğuk'tan 'çok duygusal'a doğru sallanıyor, burada öfke nihai eleştiridir" dedi.

Araştırmanın bulguları, iş yerinde öfkeyi normalleştirmenin gücünün olduğunu gösteriyor. Kemp, "İş açısından bakıldığında, statükoya duyulan öfke ve hayal kırıklığının yenilik ve yaratıcılık için çok büyük bir araç olduğunun farkına varmak da gerçekten önemli. İş yerinde neye kızdığınızı ve cesaretle neye meydan okumak istediğinizi anlamak, kendi sesinizin gücünün farkına varmanıza yardımcı olabilir" diye konuştu.