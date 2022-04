Yılın ilk Van kedileri doğdu

"KEDİLERİMİZİN NESLİ YOK OLMAKTAN KURTULDU"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya 2022'nin ilk doğumlarının devam ettiğini söyledi.

Şu ana kadar 23 kedinin doğum yaptığını belirten Kaya, şunları kaydetti: "Kedilerimizin nesli yok olmaktan kurtuldu. Artık daha fazla var olmaya devam ediyor. O nedenle doğan her orijinal Van kedisi yavrusu bizim için çok değerli. Bunların çoğaltılması, orijinal formlarının her tarafta bulunuyor olması bizim için çok çok değerli. Doğan her yavrunun mutlaka 2 buçuk ay annesinden süt emmesi sağlanıyor. Onun dışında herhangi bir müdahale o dönemde kesinlik söz konusu olmuyor. Bu dönemde yavrularla temas yasak. Rutin aşılamaları, sağlık tarama testleri, sağırlık testi, biyokimyasal testleri ve orijinallik değerlendirmeleri yapılıyor. Her birisi için bir form tutuluyor."