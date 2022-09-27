Zamanı en iyi şekilde yönetmek için kullanabileceğiniz yöntemler

RUTİNİNİZİ BELİRLEYİN

Günlük bir rutininizin olması, beklenmedik olaylara karşı daha tedbirli olmanızı sağlar. Her gün yaptığınız rutini yineleyin ve olabildiğince verimli işlerle rutininizi yaratın. Sabah işe gitmeden önce yalnızca dişinizi fırçalamak için zaman ayırmayın. Hazırlanmak için size gerekli olan zamanı belirleyin ve ona göre bir planlama yapın. Aksi takdirde sizi stresle başlayan bir gün bekliyor.