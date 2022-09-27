Zamanı en iyi şekilde yönetmek için kullanabileceğiniz yöntemler

Zamanınızı iyi bir şekilde yöneterek hayat kalitenizi artırabilir ve stres veren etmenlerden uzak durabilirsiniz. 'Zaman yönetimi’nizi geliştirmek için bu adımları takip edin.
Günlük bir rutininizin olması, beklenmedik olaylara karşı daha tedbirli olmanızı sağlar. Her gün yaptığınız rutini yineleyin ve olabildiğince verimli işlerle rutininizi yaratın. Sabah işe gitmeden önce yalnızca dişinizi fırçalamak için zaman ayırmayın. Hazırlanmak için size gerekli olan zamanı belirleyin ve ona göre bir planlama yapın. Aksi takdirde sizi stresle başlayan bir gün bekliyor.
Kendinize elle tutulur hedefler koyarak zamanınızı verilmli bir şekilde yönetebilirsiniz. Koyduğunuz hedefler, geleceğe yönelik planlarınız olduğunu gösterir ve yaşadığınız olumsuz olaylar karşısında sizi motive eder.
İster küçük bir defter ister telefonunuzda notlarınızı tuttuğunuz bir uygulama. Aklınıza gelen fikirleri bir yerlere not edin ve kaybolmasın izin vermeyin. Yazdıklarınız sonrasında anlamsız gelecek olsa da mükemmel bir fikir olabilme olasılığına da hesaba katın.
Çoğumuz aynı anda birden fazla iş yaparak zamanı verimli kullandığımızı düşünürüz ancak tek bir şeye odaklanıp yalnızca onu yaptığımızda ortaya daha iyi bir iş çıkar. Kısa bir zaman dilimine bir sürü iş sıkıştırmak yerine tek bir işi en iyi şekilde yapmayı tercih edin.
Yapabileceğinizden daha fazla sorumluluk yüklendiğimizde stres seviyemiz yükselir. Stres hem vücudumuzu hem de zihnimizi yorar. Bundan kaçınmak için stresinizi de yönetmeyi öğrenmelisiniz. Zamanı iyi yönetseniz bile işiniz çok fazla stres içeriyor olabilir. Dışarı çıkıp hava almak, egzersiz yapmak, meditasyon, bir arkadaşı aramak, hobilere yoğunlaşmak veya müzik dinlemek stresle başa çıkmanıza yardımcı olabilir
Bir gün içinde tamamlamanız gereken birden fazla iş olabilir. Görevlerinizi önemlilik sırasına göre sıralayarak bir liste hazırlayın. İlk önce önemli işlerinizi tamamlandığınızda rahatlamış hissedeceksiniz. İkinci planda kalan işleriniz sizi strese sokmayacaktır.