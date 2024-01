75. Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Daha fazla çocuk istiyorum!

PERRY UNUTULMADI

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarsmıştı.

Her yıl hayatını kaybedenlerin anıldığı Memoriam bölümünde Matthew Perry, dizinin ikonik şarkısı “I’ll Be There for You” ile anıldı.