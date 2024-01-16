75. Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Daha fazla çocuk istiyorum!

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Succession ile The Bear dizilerinin 6 ödül kazandığı gecede ilginç anlar yaşandı. İşte Emmy gecesine damga vuran anlar...

75. Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Daha fazla çocuk istiyorum! - 1

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli tören, Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmişti.

Son yıllarda Emmy Ödülleri'ne damga vuran HBO imzalı Succession dizisi, dün akşam da 6 dalga ödül kazanarak The Bear ile gecenin öne çıkan yapımları oldu. Beef dizisinin 5 ödülle ayrıldığı gecenin sunuculuğunu Anthony Anderson üstlendi.

75. EMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

 İşte Emmy gecesine damga vuran anlar...

N-LIFE HABERLERİ

75. Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Daha fazla çocuk istiyorum! - 2

"DAHA FAZLA ÇOCUK İSTİYORUM"

Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan ABD'li oyuncu Kieran Culkin ödül konuşmasında eşine, daha fazla çocuk istediğini söyledi.

İki çocuğu olan oyuncu, "Hayatını benimle paylaştığın ve bana iki harika çocuk verdiğin için teşekkür ederim... Daha fazlasını istiyorum. Kazanırsam 'belki' demiştin! Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

75. Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Daha fazla çocuk istiyorum! - 3

PERRY UNUTULMADI

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarsmıştı.

Her yıl hayatını kaybedenlerin anıldığı Memoriam bölümünde Matthew Perry, dizinin ikonik şarkısı “I’ll Be There for You” ile anıldı.

75. Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Daha fazla çocuk istiyorum! - 4

BERABER KATILDILAR

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe, beyazperdede canlandırdığı "Weird Al" Yankovic ile kırmızı halıda birlikte poz verdi.

75. Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Daha fazla çocuk istiyorum! - 5

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazanan Quinta Brunson'ın duygusal konuşması, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

75. Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Daha fazla çocuk istiyorum! - 6

KAZANAMAYANLAR

Emmy Ödülleri'nde Ted Lasso ve Better Call Saul gibi yapımların hiç ödül kazanamaması bazı kesimlerin tepkisini çekti. Hatta Better Caul Saul, 53 Emmy adaylığı elde edip tek bir Emmy ödülü bile kazanamayarak tarihe geçti.

75. Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Daha fazla çocuk istiyorum! - 7

DAHA KAPSAYICI EMMY

İki yıl önce Emmy Ödülleri, #EmmysSoWhite hashtag'iyle farklı etnik gruplara yer vermediği ve yeterince kapsayıcı olmadığı eleştirilmişti.
Bu yıl ödül kazananlara bakıldığında daha kapsayıcı bir Emmy Ödülleri'nin düzenlendiği düşünülüyor.

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