75. Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Daha fazla çocuk istiyorum!
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Succession ile The Bear dizilerinin 6 ödül kazandığı gecede ilginç anlar yaşandı. İşte Emmy gecesine damga vuran anlar...
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli tören, Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmişti.
Son yıllarda Emmy Ödülleri'ne damga vuran HBO imzalı Succession dizisi, dün akşam da 6 dalga ödül kazanarak The Bear ile gecenin öne çıkan yapımları oldu. Beef dizisinin 5 ödülle ayrıldığı gecenin sunuculuğunu Anthony Anderson üstlendi.
75. EMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
İşte Emmy gecesine damga vuran anlar...