75. Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Daha fazla çocuk istiyorum!

"DAHA FAZLA ÇOCUK İSTİYORUM"

Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan ABD'li oyuncu Kieran Culkin ödül konuşmasında eşine, daha fazla çocuk istediğini söyledi.

İki çocuğu olan oyuncu, "Hayatını benimle paylaştığın ve bana iki harika çocuk verdiğin için teşekkür ederim... Daha fazlasını istiyorum. Kazanırsam 'belki' demiştin! Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.