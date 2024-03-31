Acun Ilıcalı açıkladı: Gizem Memiç ve Yağmur Banda Survivor'a devam edebilecek mi?
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star, 30 Mart akşamı 72. bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede, sakatlık yaşayan Gizem Memiç ve Yağmur Banda'nın yarışmadaki akıbeti belli oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor tüm heyecanıyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 30 Mart Cumartesi akşamı ekranlara gelen 72. bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanırken; konseyde sakatlık yaşayan Gizem Memiç ve Yağmur Banda'nın son durumu belli oldu.