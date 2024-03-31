Acun Ilıcalı açıkladı: Gizem Memiç ve Yağmur Banda Survivor'a devam edebilecek mi?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star, 30 Mart akşamı 72. bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede, sakatlık yaşayan Gizem Memiç ve Yağmur Banda'nın yarışmadaki akıbeti belli oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Acun Ilıcalı açıkladı: Gizem Memiç ve Yağmur Banda Survivor'a devam edebilecek mi? - 1

Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor tüm heyecanıyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 30 Mart Cumartesi akşamı ekranlara gelen 72. bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanırken; konseyde sakatlık yaşayan Gizem Memiç ve Yağmur Banda'nın son durumu belli oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Acun Ilıcalı açıkladı: Gizem Memiç ve Yağmur Banda Survivor'a devam edebilecek mi? - 2

Survivor All Star son bölümde; haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ogeday ile Yunus Emre arasında tansiyonun yükseldiği oyunu 12-11 skorla kırmızı takım kazandı.

Acun Ilıcalı açıkladı: Gizem Memiç ve Yağmur Banda Survivor'a devam edebilecek mi? - 3

GİZEM MEMİÇ'İN SON DURUMU

Ada konseyinde oylama öncesi açıklama yapan Acun Ilıcalı, ilk olarak yaklaşık iki hafta önce sakatlık yaşayan Gizem Memiç'in Survivor'a devam edip edemeyeceğini açıkladı.

Ilıcalı, dizinden sakatlık yaşayan Gizem Memiç'in tüm tetkiklerinin yapıldığını ve yarışmaya devam edemeyeceğini ifade etti.

Acun Ilıcalı açıkladı: Gizem Memiç ve Yağmur Banda Survivor'a devam edebilecek mi? - 4

YAĞMUR BANDA ADAYA DÖNEBİLECEK Mİ?

Acun Ilıcalı ardından da geçtiğimiz hafta bileğinden sakatlanan Yağmur Banda'nın Survivor'a dönüp dönemeyeceğini açıkladı.

Ilıcalı, ilk incelemelerde Yağmur'un bileği konusunda olumlu sonuçlar alsalar da çekilen emarda Yağmur'un bileğinde kırık olduğunu belirtti ve ekledi:

"Ne yazık ki Yağmur, Survivor'a devam edemeyecek. Ayağı alçıya alındı."

Acun Ilıcalı açıkladı: Gizem Memiç ve Yağmur Banda Survivor'a devam edebilecek mi? - 5

"İKİ HAFTA ERKEK ELEMESİ OLACAK"

İki yarışmacının da arkadaşlarıyla vedalaşacağını ifade eden Ilıcalı, eleme konusunda da açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını ifade etti.

Acun Ilıcalı açıkladı: Gizem Memiç ve Yağmur Banda Survivor'a devam edebilecek mi? - 6

Birleşme için gün saydıklarını belirten Ilıcalı, düellolardaki final için de yeni bir kural getirdiklerini açıkladı ve bundan sonra iki hedefli atış sistemi olacağını belirtti.

Acun Ilıcalı açıkladı: Gizem Memiç ve Yağmur Banda Survivor'a devam edebilecek mi? - 7

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Ada konseyinde eleme adayı çıkaran mavi takımda yapılan oylama sonrası, düelloda yarışacak ilk aday ise Hakan Hatipoğlu oldu.

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