Afazi hastalığına yakalanan Bruce Willis'ten hem eski hem de şimdiki karısıyla aile fotoğrafı

Emma Heming ile evli olan Bruce Willis (67) ve eski eşi Demi Moore (60), büyük bir aile olarak örnek fotoğraflarla hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor.

Birlikteliklerinden Tallulah (28), Scout ( 31) ve Rumer (34) adlarında üç kızı olan eski eşler Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.