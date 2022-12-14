Afazi hastalığına yakalanan Bruce Willis'ten hem eski hem de şimdiki karısıyla aile fotoğrafı

Emma Heming ile evli olan Bruce Willis (67) ve eski eşi Demi Moore (60), büyük bir aile olarak örnek fotoğraflarla hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor.
Birlikteliklerinden Tallulah (28), Scout ( 31) ve Rumer (34) adlarında üç kızı olan eski eşler Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.
Afazi hastalığı teşhisi konulduğu için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis ve Demi Moore ile üç kızının yanı sıra Bruce Willis’in şimdiki eşi Emma Heming Willis ve ikisinin evliliğinden olan çocukları Evelyn Penn (8) ve Mabel Ray (10) bir araya gelerek Noel öncesi yemeği yedi. Eğlenceli geceden fotoğrafları Demi Moore, Instagram hesabında, “Biz aileyiz” notuyla paylaştı. Moore ayrıca “Noel ruhuna giriyoruz” diye de yazdı.
44 yaşındaki İngiliz sunucu ve model Emma Heming Willis de paylaşıma “Ne eğlenceli geceydi” yorumuyla karşılık verdi.
Moore’un paylaştığı fotoğraflar arasında Bruce Willis ile Emma Heming’in masada el ele tutuştukları an da vardı.
Bruce Willis ile Demi Moore, 13 yıllık evliliklerini 2000 yılında bitirdi. Willis ile Emma Hemin 2009’da evlendi.
Daha önce pandemi döneminde Bruce Willis, karantinayı şimdi eşi Emma Heming ve ondan olan çocuklarıyla birlikte geçirmek yerine Demi Moore’un evinde, üç kızı ve kızlarının sevgilileriyle geçirmişti.
Bu buluşmadan yansıyan fotoğraflar, Bruce Willis’in eşinden boşanacağı dedikodularını beraberinde getirmiş, ancak Emma Heming bu iddiaları yalanlamıştı.
Ayrıca Bruce Willis, Demi Moore ve ailesiyle olan karantina fotoğraflarına Emma Heming, “Sizi seviyorum ve özlüyorum çocuklar” diye yazmıştı.
Demi Moore, 2005 ile 2013 yılları arasında kendisinden 15 yaş küçük aktör Ashton Kutcher ile evliydi. Evlilikleri esnasında da Bruce Willis ile sık sık bir araya geliyorlardı.
Öte yandan usta aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e mart ayında 'afazi' teşhisi konulmuştu. "Söz yitimi" olarak da adlandırılan afazi, beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkıyor. Konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkiliyor.
Son dönemde oyuncunun sağlığının daha kötüye gittiği, Willis ve ailesinin bu nedenle fırsat buldukça bir araya geldiği iddia edildi.