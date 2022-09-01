Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Serkan Keskin: Kolay ağlayabilirim

Haberler - NTV | 01.09.2022 - 16:51
Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, gerçek yaşam öykülerini her hafta ekranlara taşıyor ve ünlü konuğuna o yaşamlara gidip, onların yerine geçip Empati kurmasını istiyor.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın ünlü konukları, her hafta başka hayatlara gidip, haberlere konu olmuş insan hikayelerini görüp, onların yaşadıklarıyla, acılarıyla, mutluluklarıyla, aşklarıyla, gözyaşlarıyla; hayatlarıyla empati kuruyorlar. Ünlü konuklar yaşanmış hikayelerle empati kurarken, belki de bambaşka hayatları, bambaşka gerçekleri ortaya çıkacak.
Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programın dün akşamki konuğu oyuncu Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorularını yanıtladı.
Ahmet Mümtaz Taylan, usta tiyatrocu, oyuncu Serkan Keskin'i konuk ettiği Empati'de, Van'da 9 yaşındaki kızını trafik kazasında kaybeden ve hemen ardından kızının organlarını bağışlayan acılı baba Metin Demir ve Ailesini ekrana taşıyor ve Serkan Keskin'e Empati yapmasını istiyor.
Taylan, ikinci hikayede Kars'tan büyük umutlarla Gölcük'e gelip, depremde ailesini ve bacaklarını kaybeden Ufuk Koçak'ın hikayesiyle Keskin'den Empati yapmasını istiyor. İzmit depreminde anne ve babasıyla İzmit'te olan Serkan Keskin NTV ekranlarında duygusal dakikalar yaşadı.
Başarılı komedi filmleriyle hafızalarımıza kazınan Serkan Keskin "Kolay ağlayabilirim, çok duygusalım" ifadelerini kullandı.
Empati'nin bu hafta bir diğer konusu da Emre ve Recep Gezek kardeşler olacak. Hesaplarına özel bir bankanın 16 milyar lirasını aktaran Gezek kardeşlerin hikayesini ekrana taşıyan Ahmet Mümtaz Taylan, yine Serkan Keskin'den Empati yapmasını istedi.