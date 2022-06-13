Alessandra Ambrosio'nun hayran kaldığı isimler

Haberler | 13.06.2022 - 17:27 - Son Güncelleme : 13.06.2022 - 17:48
Alessandra Ambrosio "Kişisel tarzınız yıllar içinde nasıl gelişti?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Sanırım oyun oynamaktan ve ruh halime göre gitmekten ya da duruma uyum sağlamaktan hala mutluyum, bu yüzden görünüşümle her zaman eğlendim. Ama bence değişimin içsel olduğunu düşünüyorum. Yıllar geçtikçe, daha iyi oldum. Kim olduğumdan ve kendimi nasıl sunduğumdan eminim. Böylece, kendimi hiç bilinçli hissetmeden görünümleri deneyebilir ve deneyebilirim."
Harper's Bazaar dergisine konuşan 41 yaşındaki yıldız model, gardırobununun favori parçalarını şöyle sıraladı:
"Plajı seviyorum, suyu seviyorum, bu yüzden benim favori stilim bir yazlık elbise, askılı sandaletler, kot pantolon, rahat bir bluz."
Ambrosio, "Her zaman kimin tarzına hayran kaldınız ve neden?" sorusu üzerine şu ifadeleri dile getirdi:
"Stil ikonları Brigitte Bardot, Grace Kelly, Marilyn Monroe... Çünkü kendilerini güven ve eğlence duygusuyla taşıdılar. Ayrıca zamansız bir görünümü de benimsediler."
"Modaya ve stile yaklaşımınızla nasıl daha sürdürülebilir olmaya çalışıyorsunuz?" sorusunu ise yıldız model şöyle cevapladı:
"Kişisel hayatımda her şeyi basit tutarım. Ben Brezilyalı bir kızım, şu anda Los Angeles'ta yaşıyor olmama rağmen, mayolar ve basit plaj kıyafetleri benim tarzım."
Ambrosio ayrıca, "Modayı seviyorum ama bir şeyler satın alarak çıldırmak zorunda değilim. Beni rahat ettiren şeyden mutluyum" dedi.