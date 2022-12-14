Aleyna Tilki sosyal medyadan duyurdu: Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim

Konuyla ilgili görüşü sorulan Tilki, "O çocuk çok tatlı ama yaşı çok ufak. Dövme yaptırma kararı alacak bir yaşta değil. Onun adına üzüldüm. Ona o dövmeye yapan kişi, suç işlemiş. Bu da bir çeşit çocuk istismarına girer!" ifadelerini kullanmıştı.