Aleyna Tilki sosyal medyadan duyurdu: Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim

'Sen Olsan Bari', 'Cevapsız Çınlama', 'Dipsiz Kuyu', 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarla tanınan Aleyna Tilki, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, geçmiş konserlerinden birine ait görüntüleri takipçileriyle paylaştı.
Tilki, paylaşımına "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. Açıp sonuna kadar dinleyin, çok güzel bir tbt" notunu düştü.
Ünlü şarkıcının hastalığı hayranlarını korkuturken sosyal medya kullanıcılarından "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda küçük yaşta bir çocuğun para karşılığında yüzüne 'Aleyna Tilki' dövmesi yapılmasına müsaade etmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Sabah'ın haberine ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, dövmecinin küçük bir çocuğunun yüzüne dövme yapmasını "çocuk istismarı" olarak nitelendirmişti.
Konuyla ilgili görüşü sorulan Tilki, "O çocuk çok tatlı ama yaşı çok ufak. Dövme yaptırma kararı alacak bir yaşta değil. Onun adına üzüldüm. Ona o dövmeye yapan kişi, suç işlemiş. Bu da bir çeşit çocuk istismarına girer!" ifadelerini kullanmıştı.