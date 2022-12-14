Aleyna Tilki sosyal medyadan duyurdu: Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, geçmiş konserlerinden bir görüntü paylaşarak hastalığından bahsetti. 22 yaşındaki ünlü şarkıcı, bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıkladı.

Aleyna Tilki sosyal medyadan duyurdu: Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim - 1

'Sen Olsan Bari', 'Cevapsız Çınlama', 'Dipsiz Kuyu', 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarla tanınan Aleyna Tilki, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Aleyna Tilki sosyal medyadan duyurdu: Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim - 2

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, geçmiş konserlerinden birine ait görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Aleyna Tilki sosyal medyadan duyurdu: Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim - 3

"SES TELLERİM YIRTILMIŞ"

Tilki, paylaşımına "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. Açıp sonuna kadar dinleyin, çok güzel bir tbt" notunu düştü.

Aleyna Tilki sosyal medyadan duyurdu: Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim - 4

Ünlü şarkıcının hastalığı hayranlarını korkuturken sosyal medya kullanıcılarından "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

Aleyna Tilki sosyal medyadan duyurdu: Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim - 5

"BİR ÇEŞİT ÇOCUK İSTİSMARINA GİRER"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda küçük yaşta bir çocuğun para karşılığında yüzüne 'Aleyna Tilki' dövmesi yapılmasına müsaade etmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Sabah'ın haberine ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, dövmecinin küçük bir çocuğunun yüzüne dövme yapmasını "çocuk istismarı" olarak nitelendirmişti.

Aleyna Tilki sosyal medyadan duyurdu: Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim - 6

Konuyla ilgili görüşü sorulan Tilki, "O çocuk çok tatlı ama yaşı çok ufak. Dövme yaptırma kararı alacak bir yaşta değil. Onun adına üzüldüm. Ona o dövmeye yapan kişi, suç işlemiş. Bu da bir çeşit çocuk istismarına girer!" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER