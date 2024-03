Anne Hathaway sahnede düşük yaptığını açıkladı

YENİ FİLMİ YOLDA

Oyuncunun yeni filmi The Idea of You için geri sayım başladı.

Başrollerinde Anne Hathaway ile Nicholas Galitzine'nin yer aldığı ve yönetmen koltuğunda Michael Showalter'ın oturduğu The Idea of You filminden ilk framan yayınlandı.

2017 tarihli aynı adlı romandan uyarlanan film 40 yaşında bekar bir anne olan Solene'in dünyanın en popüler müzik gruplarından birinin üyesi olan Hayes ile arasında geçen romantik ilişkiyi konu alıyor.

Hayes karakterinin One Direction grubuyla adını duyuran Harry Styles'tan esinlenilerek yaratıldığı düşünülüyor. 2 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak filmde Annie Mumolo, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall, Jaiden Anthony, Raymond Cham, Vik White ve Dakota Adan gibi isimler yer alıyor.