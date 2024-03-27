Anne Hathaway sahnede düşük yaptığını açıkladı

Şeytan Marka Giyer, Kara Şövalye Yükseliyor ve Yıldızlararası gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Anne Hathaway, hamile bir kadını canlandırdığı dönemde düşük yaptığını açıkladı.

Anne Hathaway sahnede düşük yaptığını açıkladı - 1

Hollywood’un başarılı oyuncularından Anne Hathaway, 2015 yılında bir tiyatro oyunu esnasında düşük yaptığını söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Anne Hathaway sahnede düşük yaptığını açıkladı - 2

Broadway’de oynadığı Grounded adlı oyunda hamile bir kadını canlandıran ve 6 hafta süren oyunda doğum sahnesi olan 41 yaşındaki oyuncu, "Sahnede her şey yolundaymış gibi davranırken bunu içimde tutmak çok fazlaydı" dedi.

Anne Hathaway sahnede düşük yaptığını açıkladı - 3

"HER GECE DOĞUM YAPIYORDUM"

Oyuncu "İlk başta çok zorlandım. Bir tiyatro oyununda hamile bir kadını canlandırıyordum ve her gece doğum yapıyordum" ifadelerini kuallandı.

Anne Hathaway sahnede düşük yaptığını açıkladı - 4

Adam Shulman ile 2012 yılında dünyaevine giren yıldız, 2016'da Jonathan'ı, 2020'de ise Jack'i kucağına aldı.

Anne Hathaway sahnede düşük yaptığını açıkladı - 5

YENİ FİLMİ YOLDA

Oyuncunun yeni filmi The Idea of You için geri sayım başladı.

Başrollerinde Anne Hathaway ile Nicholas Galitzine'nin yer aldığı ve yönetmen koltuğunda Michael Showalter'ın oturduğu The Idea of You filminden ilk framan yayınlandı.

2017 tarihli aynı adlı romandan uyarlanan film 40 yaşında bekar bir anne olan Solene'in dünyanın en popüler müzik gruplarından birinin üyesi olan Hayes ile arasında geçen romantik ilişkiyi konu alıyor.

Hayes karakterinin One Direction grubuyla adını duyuran Harry Styles'tan esinlenilerek yaratıldığı düşünülüyor. 2 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak filmde Annie Mumolo, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall, Jaiden Anthony, Raymond Cham, Vik White ve Dakota Adan gibi isimler yer alıyor.

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