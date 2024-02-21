Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Gonca Vuslateri: Evde ünlü değilim

"ÇOCUĞUMUZA MEKTUPLAR BIRAKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kızı için bir şeyler yazmaya çalıştığını ancak yazamadığını belirten Gonca Vuslateri, “Tam yazmaya başladığım anda o kadar duygulanıyorum ki dilimi çok ajite buluyorum. Terapistim dedi ki bir çalışma ortamı gibi hani yazıp bir bekletmek lazım ama doğru bir şey yakalamışsın. Kendimi anlatırken biraz ajite oluyorum çocukluğuma dönüyorum. Hatırladığım şeyleri çocuğuma asla yapmamalıyım diyorum sonra bir gen gerçeği var, acaba nereler benzeyecek ne olacak filan. Anneme çok yüklendim bu hamilelik sürecinde. Levent’in yazdığı çocuğuna mektuplar ve benim yazdıklarım var çünkü bir gün biz onun hayatında olmayacağız. Belki bir çocuğu olacak ve onu görmeyeceğiz. Hayatımızda olmadığı bir an, biz yokken çok büyük bir eyvah anı olacak ve yapayalnız olacak o günler için bir şeyler bırakalım dedim. Çok tatlı geçişler oluyor bazen; senden güzel olmasın çok yakın güzel bir arkadaşım var, o bir gün çok güzel hazırlanmış giyinmiş bir yere gitmişti, onu aradım ağlayarak neden öyle giyindin diye. Bir daha böyle boş bir sebep için kendini üzemezsin, bunun tadını çıkar diyorum kendime" dedi.