Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Gonca Vuslateri: Evde ünlü değilim

NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına şimdilerde anne olmaya hazırlanan oyuncu Gonca Vuslateri oldu. Ünlü isim, hamilelik süreci ve gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi hakkında konuştu.

Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Gonca Vuslateri: Evde ünlü değilim - 1

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu oyuncu Gonca Vuslateri oldu.

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Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Gonca Vuslateri: Evde ünlü değilim - 2

Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini açıklayan Gonca Vuslateri, Ceyda Düvenci ile gittikleri Amerika’da henüz hamile değilken aldığı zıbınların hikayesini anlattı.

Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Gonca Vuslateri: Evde ünlü değilim - 3

“BİR GÜN BENİM DE ÇOCUĞUM OLACAK DİYE ZIBINLAR ALDIK”

Ünlü oyuncu, “Seninle birlikte tatile gittiğimizde Amerika’ya orada bana zıbınlar aldık. Bugün çocuğum o zıbınları giyecek. Bir gün benim de çocuğum olacak diye zıbınlar aldık ve ben ihtimal bile vermiyordum. Zıbın alma işini o kadar sevdim ki çocuğu olmadan zıbınlar alan biri oldum Amerika’da. Dödüğümde arkadaşlarım doğurmaya başladı ve ben o zıbınları onlara hediye ettim. Arkadaşlarım da yurt dışından almış hediye deyip saklamışlar o zamanlar. Şimdi hepsi bana geri döndü, çok acayip bir duyguydu. Annelik gözyaşım ve ilklerimden biri bu konuydu" dedi.

Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Gonca Vuslateri: Evde ünlü değilim - 4

"LEVENT BENİM SEKTÖRÜMDEN ÇOK UZAK"

Gonca Vuslateri sevgilisi Levent Bey ile ilgili olarak da “Levent devlet memuru, benim sektörümden hayatımdan çok uzakta bir yerde. O kadar mutluyuz ki, dışarıdan sektörden olmayan biriyle olmanın verdiği bir huzur var. Benim işimin magazinsel bir tarafı var o tarafı da kışkırtıcı. Evde ünlü değilim, evin başka bir hayatı var. Benim domestik tarafım çok bilinmez. Erkek arkadaşımla hiç ortak yanımız yok" ifadelerini kullandı.

Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Gonca Vuslateri: Evde ünlü değilim - 5

"ÇOCUĞUMUZA MEKTUPLAR BIRAKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kızı için bir şeyler yazmaya çalıştığını ancak yazamadığını belirten Gonca Vuslateri, “Tam yazmaya başladığım anda o kadar duygulanıyorum ki dilimi çok ajite buluyorum. Terapistim dedi ki bir çalışma ortamı gibi hani yazıp bir bekletmek lazım ama doğru bir şey yakalamışsın. Kendimi anlatırken biraz ajite oluyorum çocukluğuma dönüyorum. Hatırladığım şeyleri çocuğuma asla yapmamalıyım diyorum sonra bir gen gerçeği var, acaba nereler benzeyecek ne olacak filan. Anneme çok yüklendim bu hamilelik sürecinde. Levent’in yazdığı çocuğuna mektuplar ve benim yazdıklarım var çünkü bir gün biz onun hayatında olmayacağız. Belki bir çocuğu olacak ve onu görmeyeceğiz. Hayatımızda olmadığı bir an, biz yokken çok büyük bir eyvah anı olacak ve yapayalnız olacak o günler için bir şeyler bırakalım dedim. Çok tatlı geçişler oluyor bazen; senden güzel olmasın çok yakın güzel bir arkadaşım var, o bir gün çok güzel hazırlanmış giyinmiş bir yere gitmişti, onu aradım ağlayarak neden öyle giyindin diye. Bir daha böyle boş bir sebep için kendini üzemezsin, bunun tadını çıkar diyorum kendime" dedi.

Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Gonca Vuslateri: Evde ünlü değilim - 6

KIZININ ADI ASYA OLACAK

"Selvi Boylum Al Yazmalım" filmini çok sevdiğini daha önce birçok kez dile getiren oyuncu, kızının adını Asya (yapımın başrol oyuncusu Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterin ismi) koyacağını da açıkladı.

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