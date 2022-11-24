Bandırma'dan İstanbul'a uzanan oyunculuk hikayesi: Hande Erçel 29.yaşını kutluyor

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. Bandırma'dan İstanbul'a gelerek oyunculuk hayallerine ilk adımı atan Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde eğitim aldı.
2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı, eş zamanlı Tiyatro Kedi’de oyun asistanlığı yaptı.
Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.
Oyunculuğa 2013 yılında Tatar Ramazan ile başladı. Ardında 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle devam etti. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide de (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.
Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini canlandırdı. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer aldı.
ROL ALDIĞI PROJELER
2020 Sen Çal Kapımı
2019 Azize
2018 Halka
2017 Siyah İnci
2017 Aşk Laftan Anlamaz
2015 Güneşin Kızları
2014 Hayat Ağacı
2014 Çılgın Dersane Üniversitede
2013 Çalıkuşu
2013 Tatar Ramazan
İşte Erçel'in Instagram'dan öne çıkan bazı kareleri...