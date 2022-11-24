Bandırma'dan İstanbul'a uzanan oyunculuk hikayesi: Hande Erçel 29.yaşını kutluyor

Oyunculuğa 2013 yılında Tatar Ramazan ile başladı. Ardında 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle devam etti. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide de (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.





