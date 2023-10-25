Barış Manço'nun 50 yıl önce bestelediği Cumhuriyet'in 100. yıl marşı bugün sahnede
Barış Manço’nun 50 yıl önce Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği "2023" adlı eseri, bugün sahneye taşınıyor. "Bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim" sözlerini ailesinin vasiyet olarak kabul ettiği "2023" marşını, Senforock Orkestrası seslendirecek.
1 Şubat 1999'da hayata veda eden Barış Manço'nun 50 yıl önce Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel bestelediği "2023" eseri yıllar sonra sahneye taşınıyor.
Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, ocak ayında verdiği röportajda, bu eserin sahnelenmesini vasiyet olarak kabul ettiklerini söylemişti. Şimdi, vaziyet yerine getiriliyor.