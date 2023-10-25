Barış Manço'nun 50 yıl önce bestelediği Cumhuriyet'in 100. yıl marşı bugün sahnede

Barış Manço’nun 50 yıl önce Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği "2023" adlı eseri, bugün sahneye taşınıyor. "Bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim" sözlerini ailesinin vasiyet olarak kabul ettiği "2023" marşını, Senforock Orkestrası seslendirecek.

Barış Manço'nun 50 yıl önce bestelediği Cumhuriyet'in 100. yıl marşı bugün sahnede - 1

1 Şubat 1999'da hayata veda eden Barış Manço'nun 50 yıl önce Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel bestelediği "2023" eseri yıllar sonra sahneye taşınıyor. 

Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, ocak ayında verdiği röportajda, bu eserin sahnelenmesini vasiyet olarak kabul ettiklerini söylemişti. Şimdi, vaziyet yerine getiriliyor. 

N-LIFE HABERLERİ

Barış Manço'nun 50 yıl önce bestelediği Cumhuriyet'in 100. yıl marşı bugün sahnede - 2

"BÜYÜK SANATÇININ MÜZİKAL VASİYETİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Manço'nun yıllar önce sar ettiği "2023 bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim" sözleri üzerine harekete geçen ailesi vasiyeti yerine getirdi. Şef Musa Göçmen yönetimindeki Senforock Orkestrası, bu akşam saat 20.30'da İstanbul Avcılar Havuz Meydanı’nda sahneye çıkarak Barış Manço şarkılarını ve "2023" marşını seslendirecek.

Musa Göçmen, soayal medyadan yaptığı konser duyurusunda, "Bugün büyük sanatçının müzikal vasiyetini gerçekleştirmek için İstanbul'dayız. Çok heyecanlı" diye yazdı.

Barış Manço'nun 50 yıl önce bestelediği Cumhuriyet'in 100. yıl marşı bugün sahnede - 3

Barış Manço'nun "Kayaların oğlu" ifadesinin yer aldığı şiirsel bir prologla başlayan "2023" eserinin çok enteresan bir beste olduğuna değinen Lale Manço Ahıskalı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'teki yani 100'üncü yılına atfedilerek yazılmış bir metin ve onun Türkiye Cumhuriyeti'ne inancını, onun gücüne ve nasıl ayakta duracağına inandığını gösteriyor. Çok etkileyici bir metin olduğunu düşünüyorum" demişti.

Barış Manço'nun 50 yıl önce bestelediği Cumhuriyet'in 100. yıl marşı bugün sahnede - 4

Lale Manço Ahıskalı, "2023" eserinin bestelenmesinin üzerinden 50 yıl geçtiğini sözlerine ekleyerek, "Barış Manço'nun bir de vasiyeti var, 2023 parçasıyla ilgili olarak; 'Ben 2023'te 80 yaşında olacağım. O zaman belki Doğukan'ın kolunda sahneye çıkacağım ve 2023 bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim' demişti. Bu bizim vasiyet olarak kabul ettiğimiz bir şey ve yerine getirilmesi gereken bir emir diye kabul ediyoruz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz" demişti.

Barış Manço'nun 50 yıl önce bestelediği Cumhuriyet'in 100. yıl marşı bugün sahnede - 5

MARŞI JAPONYA'DA SÖYLEMİŞTİ

Barış Manço, 1995 yılında Japonya Osaka'da verdiği konserde "2023" adlı şarkısını seslendirmeden önce, yıla dair dileklerini sıralamıştı. Konserden dört yıl sonra yaşamını yitiren Manço, "Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya, Osaka'ya gelmek istiyorum ve bu şarkıyı burada tekrar çalmak istiyorum" demişti. 

Barış Manço'nun "2023" bestesinin bir kısmının sözleri şöyle:

"2023'ün ılık bir ekim sabahında
Bacaklarımda hafif bir uyuşma ile uyandım
Ve sanki yüz yıllık ulu bir çınar gibi
Kök salmaya başladım o sabah
Ve ilk kez sağımda solumda
Asırlardır durmakta olan diğer çınarları fark ettim
Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi
Ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar
Ve 2023'ün ılık bir Ekim sabahında
Yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu
Beraberce seyre koyulduk"

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