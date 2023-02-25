Bella Hadid, depremzedeler için yardım kutuları hazırladı

"YARDIM ETMEK İÇİN YOLLAR ARIYORUM"

Öte yandan 26 yaşındaki Bella Hadid, Türkiye ve Suriye’de etkili olan depremlerin ardından da sosyal medya hesabından “Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum” mesajını paylaşmıştı.