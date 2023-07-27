Bella Hadid sosyal medyaya geri döndü
Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid, sessizliğini bozdu. Rehabilitasyon merkezine yattığı iddia edilen model, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid bir süredir sessizliğini koruyordu.
Modelin alkol ve uyuşturucu problemleri yüzünden rehabilitasyonda olduğu iddia edilmişti. Ancak kaynaklar, Hadid'in alkol veya uyuşturucu problemi olmadığını paylaştı