Bella Hadid sosyal medyaya geri döndü

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid, sessizliğini bozdu. Rehabilitasyon merkezine yattığı iddia edilen model, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Bella Hadid sosyal medyaya geri döndü - 1

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid bir süredir sessizliğini koruyordu.

Modelin alkol ve uyuşturucu problemleri yüzünden rehabilitasyonda olduğu iddia edilmişti. Ancak kaynaklar, Hadid'in alkol veya uyuşturucu problemi olmadığını paylaştı

N-LIFE HABERLERİ

Bella Hadid sosyal medyaya geri döndü - 2

26 yaşındaki modelin uzun süredir savaştığı Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Hadid, hakkında çıkan haberlerin ardından ilk kez sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Bella Hadid sosyal medyaya geri döndü - 3

Model, kurucusu olduğu içecek markası Kin Euphorics'in tanıtımı için paylaşım yaptı. Hadid paylaşımda "10 aydır hiç içki içmedim. Alkolsüz bir yaşamı tercih eden herkesle gurur duyorum" dedi.

Koyu renk saçlarıyla bilinen modelin saçlarının tamamen sarı olması da dikkat çekti.

Bella Hadid sosyal medyaya geri döndü - 4

Modelin şu sıralar Lyme hastalığı için tedavi gördüğü biliniyor. 2020 yılında model, her gün hastalığının en az 10 semptomuyla savaştığını söylemişti. 

Lyme hastalığı hakkında yaşadığı semptomları hakkında konuşan yıldız,  baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk ve ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet gibi belirtilerle karşılaştığını paylaşmıştı. 

Bella Hadid sosyal medyaya geri döndü - 5

Model, yaşadığı diğer semptomların ise anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıkladı.

Hadid, “Her gün istisnasız bu semptomların 10 tanesini yaşıyoum. Muhtemelen 14 yaşımdan beri böyle ama 18 yaşıma bastığımda semptomları daha agresif şekilde hissetmeye başladım" demişti.

Bella Hadid sosyal medyaya geri döndü - 6

SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Öte yandan, Hadid'in iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Marc Kalman ile yollarını ayırdığı ortaya çıktı. 

ET'nin haberine göre çift bahar aylarında ayrıldı. Bir kaynak "Birbirlerini çok seviyorlardı ama ilişkiye son vermeye karar verdiler" dedi.

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