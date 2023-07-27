Bella Hadid sosyal medyaya geri döndü

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid bir süredir sessizliğini koruyordu.

Modelin alkol ve uyuşturucu problemleri yüzünden rehabilitasyonda olduğu iddia edilmişti. Ancak kaynaklar, Hadid'in alkol veya uyuşturucu problemi olmadığını paylaştı