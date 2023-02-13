Bella Hadid'den Türkiye ve Suriye için yardım çağrısı

Hadid, mesajını şu sözlerle bitirdi:

"Bu inanılmaz ülkeler ve insanlar için derin bir keder içindeyim. Yakın gelecekte yapabileceğim daha çok şey düşünüyorum. Ancak şimdilik sizi bazı güvenilir kuruluşlarla baş başa bırakacağım. Sizi seviyorum."

Ünlü model, takipçilerinin yardım etmesini istediği kuruluşları UNICEF, Suriye'deki Beyaz Kasklılar, Suriye-Amerikan Tıp Derneği, Uluslararası Tıp Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak sıraladı.

Hadid'in depremzedeler için yardım çağrısına Türk takipçilerinden teşekkür mesajları yağdı.