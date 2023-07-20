Bella Hadid'in sessizliğinin nedeni belli oldu: Tedavi görüyor
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid'in sessizliğinin nedeni belli oldu. Modelin hastalığının tedavisi için bir süredir gözden uzak kalmayı tercih ettiği ortaya çıktı.
Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid, sosyal medyada bir süredir paylaşım yapmaması ve hiçbir etkinlike boy göstermemesiyle dikkat çekmişti.