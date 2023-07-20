Bella Hadid'in sessizliğinin nedeni belli oldu: Tedavi görüyor

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid'in sessizliğinin nedeni belli oldu. Modelin hastalığının tedavisi için bir süredir gözden uzak kalmayı tercih ettiği ortaya çıktı.

Bella Hadid'in sessizliğinin nedeni belli oldu: Tedavi görüyor - 1

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid, sosyal medyada bir süredir paylaşım yapmaması ve hiçbir etkinlike boy göstermemesiyle dikkat çekmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Bella Hadid'in sessizliğinin nedeni belli oldu: Tedavi görüyor - 2

Modelin alkol ve uyuşturucu problemleri yüzünden rehabilitasyonda olduğu iddia edilmişti. Ancak kaynaklar, Hadid'in alkol veya uyuşturucu problemi olmadığını paylaştı.

26 yaşındaki modelin uzun süredir savaştığı Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Bella Hadid'in sessizliğinin nedeni belli oldu: Tedavi görüyor - 3

2020 yılında model, her gün hastalığının en az 10 semptomuyla savaştığını söylemişti. 

Lyme hastalığı hakkında yaşadığı semptomları hakkında konuşan yıldız,  baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk ve ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet gibi belirtilerle karşılaştığını paylaşmıştı. 

Bella Hadid'in sessizliğinin nedeni belli oldu: Tedavi görüyor - 4

Model, yaşadığı diğer semptomların ise anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıkladı.

Hadid, “Her gün istisnasız bu semptomların 10 tanesini yaşıyoum. Muhtemelen 14 yaşımdan beri böyle ama 18 yaşıma bastığımda semptomları daha agresif şekilde hissetmeye başladım" demişti.

Bella Hadid'in sessizliğinin nedeni belli oldu: Tedavi görüyor - 5

SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Öte yandan, Hadid'in iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Marc Kalman ile yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

Bella Hadid'in sessizliğinin nedeni belli oldu: Tedavi görüyor - 6

ET'nin haberine göre çift bahar aylarında ayrıldı. Bir kaynak "Birbirlerini çok seviyorlardı ama ilişkiye son vermeye karar verdiler" dedi.

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