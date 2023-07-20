Bella Hadid'in sessizliğinin nedeni belli oldu: Tedavi görüyor

Model, yaşadığı diğer semptomların ise anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıkladı.

Hadid, “Her gün istisnasız bu semptomların 10 tanesini yaşıyoum. Muhtemelen 14 yaşımdan beri böyle ama 18 yaşıma bastığımda semptomları daha agresif şekilde hissetmeye başladım" demişti.