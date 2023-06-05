Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e: Nice senelerin olsun kuzum

Kısa bir süre önce ikinci çocuğunu kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, 37 yaşına bastı. Burak Özçivit de eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e: Nice senelerin olsun kuzum - 1

Bir süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen, yeni yaşını kutladı. İki çocuk annesi ünlü isim, 37. yaşı için renkli bir doğum günü partisi düzenledi.

N-LIFE HABERLERİ

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e: Nice senelerin olsun kuzum - 2

Kot bir elbise giymeyi tercih eden Fahriye Evcen, partiden kareleri, "Bu benim doğum günüm" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e: Nice senelerin olsun kuzum - 3

Burak Özçivit de partide çekilen fotoğrafları paylaşarak kendisi gibi oyuncu eşinin doğum gününü kutladı.

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e: Nice senelerin olsun kuzum - 4

Burak Özçivit, "Aşkım iyi ki… Nice senelerin olsun kuzum seni seviyorum ve seviyoruz" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e: Nice senelerin olsun kuzum - 5

İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK

2019 yılında Karan adını verdiklerini çocuklarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift, geçtiğimiz ocak ayında da ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına almıştı.

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e: Nice senelerin olsun kuzum - 6

"KEREM, KARAN'A BENZİYOR"

Öte yandan Fahriye Evcen, geçtiğimiz aylarda çok uzun süre ara vermeden setlere döneceğini söylemişti.

Evcen ayrıca Kerem'in ağabeyi Karan'a çok benzediğini de ifade etmişti.

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