Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e: Nice senelerin olsun kuzum

Bir süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen, yeni yaşını kutladı. İki çocuk annesi ünlü isim, 37. yaşı için renkli bir doğum günü partisi düzenledi.
Kot bir elbise giymeyi tercih eden Fahriye Evcen, partiden kareleri, "Bu benim doğum günüm" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Burak Özçivit de partide çekilen fotoğrafları paylaşarak kendisi gibi oyuncu eşinin doğum gününü kutladı.
Burak Özçivit, "Aşkım iyi ki… Nice senelerin olsun kuzum seni seviyorum ve seviyoruz" sözleriyle duygularını dile getirdi.
2019 yılında Karan adını verdiklerini çocuklarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift, geçtiğimiz ocak ayında da ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına almıştı.
Öte yandan Fahriye Evcen, geçtiğimiz aylarda çok uzun süre ara vermeden setlere döneceğini söylemişti.
Evcen ayrıca Kerem'in ağabeyi Karan'a çok benzediğini de ifade etmişti.