Can Yaman İtalya'dan 1 milyon 550 bin lira bağış topladı

Deprem felaketinde yardım seferberliğine katılan ünlülerden biri de Can Yaman oldu. Kendi adına AFAD'a 250 bin TL'lik bağış yapan ünlü oyuncu, aynı zamanda yabancı takipçilerini de Türkiye için harekete geçirdi. İtalya'da da Türkiye'deki kadar ünlü olan Yaman, hayranlarına bağış çağrısı yaptıktan sonra 1 milyon 550 bin TL toplandığını açıkladı.

Can Yaman İtalya'dan 1 milyon 550 bin lira bağış topladı - 1

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım ve bağış çalışmaları devam ediyor. Ünlü birçok isim AFAD'a ve Ahbap derneği'ne bağışta bulunuyor. Bu isimler arasında Can Yaman da yer aldı. Yaman'ın AFAD'a 250 bin TL'lik bir bağışta bulunduğu öğrenildi.

Can Yaman İtalya'dan 1 milyon 550 bin lira bağış topladı - 2

"BU KAMPANYAYI HAZIRLAMAYI GÖREV BİLDİK"

İtalya'da da çok tanınan ünlü oyuncu, yabancı takipçilerini de harekete geçirdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Yaman, bağış çağrısında bulundu. Yaman İtalyanca paylaşımında şunları söyledi:

"İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, ülkemde yaşanan felakete bir parça yardımı olabileceğini ümit ederek, bu kampanyayı hazırlamayı görev bildik. İtalya’da kurduğumuz derneğimiz Can Yaman for Children olarak Türkiye’de bulunan AHBAP Derneği ile iş birliği yapmaktayız. Bio’da bulunan linkten yardım linklerini bulabilirsiniz. Böyle bir felaketin dünyanın hiçbir yerinde çocukları bulmaması dileği ile şimdiden yardımlarınıza teşekkür ederiz."

Can Yaman İtalya'dan 1 milyon 550 bin lira bağış topladı - 3

AHBAP'A BAĞIŞLADI

İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca dillerinde yayınladığı mesajlar üzerinden Türkiye’deki depremzedeler yararına kullanılmak üzere bağış yapmaya çağıran oyuncuya hayranlarından da olumlu yorumlar geldi.

Can Yaman İtalya'dan 1 milyon 550 bin lira bağış topladı - 4

Yaman, toplanan 1 milyon 550 bin TL'yi Ahbap Derneği'ne bağışladı.

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