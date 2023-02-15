Can Yaman İtalya'dan 1 milyon 550 bin lira bağış topladı

"BU KAMPANYAYI HAZIRLAMAYI GÖREV BİLDİK"

İtalya'da da çok tanınan ünlü oyuncu, yabancı takipçilerini de harekete geçirdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Yaman, bağış çağrısında bulundu. Yaman İtalyanca paylaşımında şunları söyledi:

"İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, ülkemde yaşanan felakete bir parça yardımı olabileceğini ümit ederek, bu kampanyayı hazırlamayı görev bildik. İtalya’da kurduğumuz derneğimiz Can Yaman for Children olarak Türkiye’de bulunan AHBAP Derneği ile iş birliği yapmaktayız. Bio’da bulunan linkten yardım linklerini bulabilirsiniz. Böyle bir felaketin dünyanın hiçbir yerinde çocukları bulmaması dileği ile şimdiden yardımlarınıza teşekkür ederiz."