Can Yaman yardım projesi için İtalya turunda

Can Yaman, derneğiyle başlattığı dayanışma projesi kapsamında İtalya turuna çıktı. 33 yaşındaki oyuncu bu kez ülkenin Marche bölgesinde yer alan Civitanova Marche’yi ziyaret etti.
İtalya’da kurduğu derneği Can Yaman for Children ile bir dayanışma projesi başlatan oyuncu, “Break the Wall Tour” isimli proje kapsamında İtalya'ya gitti.
Ünlü oyuncu, projeden elde edilecek gelirin bir kısmının Türkiye’deki depremzede çocuklar için kullanılacağını duyurmuştu.
Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaman, fotoğraflarını “Aşk, aşkı doğurur” notuyla Instagram’da paylaştı.
Küçük hayranlarıyla da fotoğraf çekilen Yaman, "Bazı tatlı anlar" notunu düştü.
Kendi adına AFAD'a 250 bin TL'lik bağış yapan ünlü oyuncu, aynı zamanda yabancı takipçilerini de Türkiye için harekete geçirmişti. İtalya'da da Türkiye'deki kadar ünlü olan Yaman, hayranlarına bağış çağrısı yaptıktan sonra 1 milyon 550 bin TL toplandığını açıklamıştı.