Can Yaman yardım projesi için İtalya turunda

Can Yaman for Children adını verdiği derneğiyle başlattığı dayanışma projesi kapsamında İtalya turuna çıkan Can Yaman, projeden elde edilecek gelirin bir kısmını Türkiye’deki depremzede çocuklar için kullanacak.

Can Yaman yardım projesi için İtalya turunda - 1

Can Yaman, derneğiyle başlattığı dayanışma projesi kapsamında İtalya turuna çıktı. 33 yaşındaki oyuncu bu kez ülkenin Marche bölgesinde yer alan Civitanova Marche’yi ziyaret etti.

İtalya’da kurduğu derneği Can Yaman for Children ile bir dayanışma projesi başlatan oyuncu, “Break the Wall Tour” isimli proje kapsamında İtalya'ya gitti.

N-LIFE HABERLERİ

Can Yaman yardım projesi için İtalya turunda - 2

Ünlü oyuncu, projeden elde edilecek gelirin bir kısmının Türkiye’deki depremzede çocuklar için kullanılacağını duyurmuştu.

Can Yaman yardım projesi için İtalya turunda - 3

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaman, fotoğraflarını “Aşk, aşkı doğurur” notuyla Instagram’da paylaştı.

Can Yaman yardım projesi için İtalya turunda - 4

Küçük hayranlarıyla da fotoğraf çekilen Yaman, "Bazı tatlı anlar" notunu düştü.

Can Yaman yardım projesi için İtalya turunda - 5

Kendi adına AFAD'a 250 bin TL'lik bağış yapan ünlü oyuncu, aynı zamanda yabancı takipçilerini de Türkiye için harekete geçirmişti. İtalya'da da Türkiye'deki kadar ünlü olan Yaman, hayranlarına bağış çağrısı yaptıktan sonra 1 milyon 550 bin TL toplandığını açıklamıştı.

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