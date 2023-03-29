Can Yaman yardım projesi için İtalya turunda

Kendi adına AFAD'a 250 bin TL'lik bağış yapan ünlü oyuncu, aynı zamanda yabancı takipçilerini de Türkiye için harekete geçirmişti. İtalya'da da Türkiye'deki kadar ünlü olan Yaman, hayranlarına bağış çağrısı yaptıktan sonra 1 milyon 550 bin TL toplandığını açıklamıştı.