Can Yaman yardım projesi için İtalya turunda

Can Yaman, derneğiyle başlattığı dayanışma projesi kapsamında İtalya turuna çıktı. 33 yaşındaki oyuncu bu kez ülkenin Marche bölgesinde yer alan Civitanova Marche’yi ziyaret etti.

İtalya’da kurduğu derneği Can Yaman for Children ile bir dayanışma projesi başlatan oyuncu, “Break the Wall Tour” isimli proje kapsamında İtalya'ya gitti.