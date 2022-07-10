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Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Armie Hammer'ın bir otelde çalıştığı iddia edildi

Haberler - ntv.com.tr | 10.07.2022 - 12:10 - Son Güncelleme : 10.07.2022 - 12:31

Birçok kadına cinsel içerikli ve yamyamlık fantezileri içeren mesajlar attığı iddialarıyla gündeme gelen ABD’li oyuncu Armie Hammer, uzun bir zaman sonra Karayipler'de görüntülendi. Hakkında çıkan iddialar nedeniyle kariyerine ara veren oyuncunun Karayipler’de otel görevlisi olarak çalıştığı iddia edildi.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Armie Hammer'ın bir otelde çalıştığı iddia edildi - 1

Call Me By Your Name, The Man from U.N.C.L.E ve Sosyal Ağ gibi ünlü yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Armie Hammer sosyal medya üzerinden kadınları taciz ettiği ve şiddet içerikli mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelmişti.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Armie Hammer'ın bir otelde çalıştığı iddia edildi - 2

OTEL GÖREVLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Uzun bir süredir gözlerden uzak olan Hammer, Karayipler’deki Cayman Adaları’nda bir otelde görüntülendi. Oyuncunun kıyafetlerinden dolayı otel görevlisi olarak çalıştığı iddia edilmişti.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Armie Hammer'ın bir otelde çalıştığı iddia edildi - 3

AVUKATI YALANLADI

Ancak oyuncunun avukatı bu söylentileri yalanlamıştı. Variety’in yayınladığı haberde, oyuncunun otelde misafir olarak kaldığı ve otel çalışanlarıyla bazen golf oynamaya gittiği belirtildi.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Armie Hammer'ın bir otelde çalıştığı iddia edildi - 4

MÜŞTERİLERLE PAZARLIK YAPTI

Ancak TMZ’nin haberine göre, Hammer gerçekten otel görevlisi olarak çalışıyor. Oyuncunun bir çifti, konaklama ücreti konusunda bilgilendirdiği ortaya çıktı. Oyuncu, haftalık 2 bin dolar olan otel ücretini 10 yıllık plan ile satmaya çalışırken görüntülendi.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Armie Hammer'ın bir otelde çalıştığı iddia edildi - 5

OTELDE ÇALIŞIYOR

Otel görevlilerinin giydiği mavi polo yaka tişörtlerden giyen 35 yaşındaki oyuncunun, otelde görevli olarak çalıştığı düşünülüyor. 

Bir başka iddiada, oyuncunun otel sahibi arkadaşına yardım ettiği ve bu nedenle müşterilerle konuştuğu öne sürüldü.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Armie Hammer'ın bir otelde çalıştığı iddia edildi - 6

MESAJLAR HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Yer aldığı yapımlarla kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Hammer’ın hayatı 2021 yılında ortaya çıkan cinsel içerikli mesajlar nedeniyle bir anda değişmişti.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Armie Hammer'ın bir otelde çalıştığı iddia edildi - 7

"KABURGAMI KIRMAK VE BARBEKÜDE PİŞİRİP YEMEK İSTEDİ"

Page Six'e konuşan Hammer'in eski sevgilisi Courtney Vucekovich, söz konusu mesajların sürpriz olmadığını söylemişti. İlişkileri sırasında Hammer’ın bazı tuhaf davranışlarının olduğunu ancak bunların üstüne tekrar düşünmediğini ve görmezden geldiğini belirten Vucekovich "Kaburgamı kırmak ve barbeküde pişirip yemek istedi" dedi.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Armie Hammer'ın bir otelde çalıştığı iddia edildi - 8

TECAVÜZ İDDİASI

2017'de Los Angeles'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlanan oyuncu, 24 yaşındaki kadına tecavüz ettiği ve kaçmasına izin vermediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Effie adındaki kadın, Hammer ile 2016'da 20 yaşındayken Facebook üzerinden tanıştığını ve ilişki ilerledikçe Hammer'ın kendisi üzerinde manipülasyon taktikleri kullandığını iddia etti.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Armie Hammer'ın bir otelde çalıştığı iddia edildi - 9

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Hammer, istismar iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bana yapılan bu saçma iddialara cevap vermiyorum. Ama bu bana karşı ahlaksızca yapılan sahte sosyal medya saldırıları ışığında, çocuklarımı dört ay boyunca film çekmek için Dominik Cumhuriyeti'ne tek başlarına bırakmayacağım. Lionsgate bu konuda beni destekliyor ve bunun için onlara minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.

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