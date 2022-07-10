Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Armie Hammer'ın bir otelde çalıştığı iddia edildi

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Hammer, istismar iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bana yapılan bu saçma iddialara cevap vermiyorum. Ama bu bana karşı ahlaksızca yapılan sahte sosyal medya saldırıları ışığında, çocuklarımı dört ay boyunca film çekmek için Dominik Cumhuriyeti'ne tek başlarına bırakmayacağım. Lionsgate bu konuda beni destekliyor ve bunun için onlara minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.