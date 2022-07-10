Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Armie Hammer'ın bir otelde çalıştığı iddia edildi

Haberler - ntv.com.tr | 10.07.2022 - 12:10 - Son Güncelleme : 10.07.2022 - 12:31
Call Me By Your Name, The Man from U.N.C.L.E ve Sosyal Ağ gibi ünlü yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Armie Hammer sosyal medya üzerinden kadınları taciz ettiği ve şiddet içerikli mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelmişti.
Uzun bir süredir gözlerden uzak olan Hammer, Karayipler’deki Cayman Adaları’nda bir otelde görüntülendi. Oyuncunun kıyafetlerinden dolayı otel görevlisi olarak çalıştığı iddia edilmişti.
Ancak oyuncunun avukatı bu söylentileri yalanlamıştı. Variety’in yayınladığı haberde, oyuncunun otelde misafir olarak kaldığı ve otel çalışanlarıyla bazen golf oynamaya gittiği belirtildi.
Ancak TMZ’nin haberine göre, Hammer gerçekten otel görevlisi olarak çalışıyor. Oyuncunun bir çifti, konaklama ücreti konusunda bilgilendirdiği ortaya çıktı. Oyuncu, haftalık 2 bin dolar olan otel ücretini 10 yıllık plan ile satmaya çalışırken görüntülendi.
Otel görevlilerinin giydiği mavi polo yaka tişörtlerden giyen 35 yaşındaki oyuncunun, otelde görevli olarak çalıştığı düşünülüyor.
Bir başka iddiada, oyuncunun otel sahibi arkadaşına yardım ettiği ve bu nedenle müşterilerle konuştuğu öne sürüldü.
Yer aldığı yapımlarla kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Hammer’ın hayatı 2021 yılında ortaya çıkan cinsel içerikli mesajlar nedeniyle bir anda değişmişti.
Page Six'e konuşan Hammer'in eski sevgilisi Courtney Vucekovich, söz konusu mesajların sürpriz olmadığını söylemişti. İlişkileri sırasında Hammer’ın bazı tuhaf davranışlarının olduğunu ancak bunların üstüne tekrar düşünmediğini ve görmezden geldiğini belirten Vucekovich "Kaburgamı kırmak ve barbeküde pişirip yemek istedi" dedi.
2017'de Los Angeles'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlanan oyuncu, 24 yaşındaki kadına tecavüz ettiği ve kaçmasına izin vermediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Effie adındaki kadın, Hammer ile 2016'da 20 yaşındayken Facebook üzerinden tanıştığını ve ilişki ilerledikçe Hammer'ın kendisi üzerinde manipülasyon taktikleri kullandığını iddia etti.
Hammer, istismar iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bana yapılan bu saçma iddialara cevap vermiyorum. Ama bu bana karşı ahlaksızca yapılan sahte sosyal medya saldırıları ışığında, çocuklarımı dört ay boyunca film çekmek için Dominik Cumhuriyeti'ne tek başlarına bırakmayacağım. Lionsgate bu konuda beni destekliyor ve bunun için onlara minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.