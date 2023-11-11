Daily Mail'e dava açan Prens Harry'ye mahkemeden iyi haber

Gazete, iddia edilenlerin, iddianın ileri sürülmesinden altı yıldan daha uzun bir süre önce gerçekleştiğini, yani zamanaşımı süresinin dolduğunu ileri sürmüştü. Ancak mahkeme, yayıncı Associated Newspapers'ın iddiaların hiçbirini çürütemediğini tespit etti ve davanın yargılamaya devam edebileceğine hükmetti.

İddialar arasında başkalarının evine ve arabasına dinleme cihazları yerleştirmesi için özel dedektifler tutmak, hileli yollarla tıbbi ve mali bilgileri temin etmek ve telefon konuşmalarına erişip dinlemek yer alıyor.