Daily Mail'e dava açan Prens Harry'ye mahkemeden iyi haber
Prens Harry; başkalarının evine ve arabasına dinleme cihazları yerleştirmesi için özel dedektifler tutmak, hileli yollarla tıbbi ve mali bilgileri temin etmek ve telefon konuşmalarını dinlemek gibi suçlamalar yönelttiği Daily Mail gazetesine karşı ilk zaferini kazandı.
Londra Yüksek Mahkemesi, Prens Harry ve Elton John'un da aralarında bulunduğu yedi tanınmış davacının, telefon dinleme ve diğer yasa dışı faaliyet iddiaları nedeniyle Daily Mail yayıncısına karşı açtıkları davayı yargılamaya götürebileceklerine karar verdi.
Daily Mail'in yayıncısına karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini sürdürme hakkı kazanan Prens Harry ve diğer davacılar, gazeteyi yasadışı yollarla bilgi toplamak ya da toplanması talimatını vermekle suçlarken, Associated Newspapers Limited (ANL) bunu "kesinlikle" reddediyor.
Ancak mahkeme dün, Associated Newspapers'ın, müzisyen Elton John, oyuncu Elizabeth Hurley ve Barones Doreen Lawrence tarafından da ileri sürülen iddiaların reddedilmesi yönündeki başvurusunu kabul etmedi.