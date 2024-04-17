Dava açacağı iddia edilmişti: Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu

ERDOĞAN İLK KEZ KONUŞTU

Taşkın ve Vurgun'a dava açacağı iddia edilen Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..."