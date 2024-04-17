Dava açacağı iddia edilmişti: Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu

Bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerin Erdoğan'dan habersiz bir şekilde çekildiği ve izni alınmadan sosyal medyada paylaşıldığı iddia edildi. Cansu Taşkın ve kız kardeşine dava açacağı iddia edilen Erdoğan, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Dava açacağı iddia edilmişti: Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu - 1

Manken Cansu Taşkın verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını "Evet, haberler doğru" diyerek doğrulamıştı.

Taşkın'ın açıklamasının ardından kardeşi Elif Vurgun, çiftin romantik karelerini sosyal medya hesabında paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Dava açacağı iddia edilmişti: Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu - 2

Çiftin birbirine sarıldığı ve öpüştüğü anlar sosyal medyada uzun süre gündem oldu.

Dava açacağı iddia edilmişti: Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu - 3

DAVA AÇACAĞI İDDİA EDİLDİ

Görüntülerin Erdoğan'dan habersiz bir şekilde çekildiği ve izni alınmadan sosyal medyada paylaşıldığı iddia edildi.

İddialara göre, Yılmaz Erdoğan avukatlarına iki isim hakkında dava açılması için talimat verdi.

Dava açacağı iddia edilmişti: Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu - 4

ERDOĞAN İLK KEZ KONUŞTU

Taşkın ve Vurgun'a dava açacağı iddia edilen Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..."

Dava açacağı iddia edilmişti: Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu - 5

Öte yandan, görüntülerin oyuncudan habersiz bir şekilde çekildiği iddia edilmişti.

Haberde iddiaya şöyle aktarıldı: Cansu Taşkın ve Elif Vurgun, ağustos ayında misafir olarak Erdoğan'a ait çiftlik evine gitti. Bu çiftlik evinde 'anı olması' amacıyla Erdoğan ile bazı fotoğraflar çektiren ikili, sosyal medyaya servis edilen yakınlaşma görüntülerini ise Erdoğan'dan habersiz şekilde kaydetti.

İşte o görüntüler...

Dava açacağı iddia edilmişti: Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu - 6
Dava açacağı iddia edilmişti: Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu - 7
Dava açacağı iddia edilmişti: Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu - 8
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