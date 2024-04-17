Dava açacağı iddia edilmişti: Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerin Erdoğan'dan habersiz bir şekilde çekildiği ve izni alınmadan sosyal medyada paylaşıldığı iddia edildi. Cansu Taşkın ve kız kardeşine dava açacağı iddia edilen Erdoğan, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Manken Cansu Taşkın verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını "Evet, haberler doğru" diyerek doğrulamıştı.
Taşkın'ın açıklamasının ardından kardeşi Elif Vurgun, çiftin romantik karelerini sosyal medya hesabında paylaştı.