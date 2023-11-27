David Bowie'nin el yazısı şarkı sözüne 126 bin dolar
Geçen yıl müzik katalogu 250 milyon dolara satılan dünyaca ünlü İngiliz sanatçı David Bowie'nin el yazısı şarkı sözleri, açık artırmaya çıkarılıyor. Yedi yıl önce hayatını kaybeden şarkıcının el yazısına 126 bin dolara kadar alıcı çıkması bekleniyor.
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci David Bowie'nin el yazısı şarkı sözleri, ölümünden yedi yıl sonra açık artırmaya çıkarılıyor.
2016'da 69 yaşında karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Bowie'nin "Rock 'n' Roll Suicide" ve "Suffragette City" adlı eserlerinin el yazısıyla yazılmış sözleri, açık artırmada 126 bin dolara kadar satılma potansiyeline sahip.