David Bowie'nin el yazısı şarkı sözüne 126 bin dolar

Bu iki şarkı, Bowie'nin 1972 tarihli "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" adlı albümünde yer alıyor. Bowie'nin düzeltmelerini, taslaklarını ve notlarını içeren sayfa, yarın Omega Müzayede Evi aracılığıyla satışa sunulacak.