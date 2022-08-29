Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli düğünü

Haberler - ntv.com.tr | 29.08.2022 - 07:47 - Son Güncelleme : 29.08.2022 - 08:05
Hava koşulları nedeniyle iki gün rötarlı düğün yapan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti nikah masasına oturdu.
Haziran ayında nişanlanan çiftin düğünü Sarıyer'de bir otelde gerçekleşti.
Özdemir, nikah töreni ve kutlama sırasında olmak üzere iki farklı gelinlik tercih etti.
Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı yaptı.
Şarkıcı Murat Boz ve Murat Dalkılıç, çiftin düğününde sahneye çıkarak düet yaptı.
Ünlü çiftin düğününe eğlence dünyasından pek çok isim katıldı. İşte düğünden renkli kareler...
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