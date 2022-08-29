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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli düğünü

Haberler - ntv.com.tr | 29.08.2022 - 07:47 - Son Güncelleme : 29.08.2022 - 08:05

Uzun zamandır birlikte olan ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç evlendi. Ünlü çiftin düğününe birbirinden ünlü isimler katıldı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli düğünü - 1

Hava koşulları nedeniyle iki gün rötarlı düğün yapan  ve  çifti nikah masasına oturdu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli düğünü - 2

Haziran ayında nişanlanan çiftin düğünü Sarıyer'de bir otelde gerçekleşti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli düğünü - 3

Özdemir, nikah töreni ve  kutlama sırasında olmak üzere iki farklı gelinlik tercih etti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli düğünü - 4

Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı yaptı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli düğünü - 5

Şarkıcı Murat Boz ve Murat Dalkılıç, çiftin düğününde sahneye çıkarak düet yaptı. 

Ünlü çiftin düğününe eğlence dünyasından pek çok isim katıldı. İşte düğünden renkli kareler...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli düğünü - 6

Pelin Karahan

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli düğünü - 7

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli düğünü - 8

Selin Şekerci

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli düğünü - 9

Gülcan Arslan

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli düğünü - 10

Deniz Baysal

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli düğünü - 11

Berfu Yenenler ve

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli düğünü - 12

Selin Ciğerci

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli düğünü - 13

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