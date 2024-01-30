Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı: Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedim
Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik müdahale hakkında konuştu. Oyuncu aldığı eleştiriler hakkında "Benim için inanılmaz zor bir süreçti. 2023 hayatımın en zor senelerinden biri bile olabilir" dedi.
NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına Aşk Mevsimi filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve filmin yönetmeni Murat Şeker konuk oldu.
Yüzündeki değişimle gündem olan oyuncuya aldığı yorumlar hakkında ne düşündüğü soran Ceyda Düvenci "Nasıl bir tavrın var orada? Ne yaptın da dimdik durabildin?" dedi.