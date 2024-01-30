Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı: Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedim

"İNANILMAZ ZOR BİR SÜREÇTİ"

Deniz "Benim için inanılmaz zor bir süreçti. 2023 hayatımın en zor senelerinden biri bile olabilir" dedi.

"PAŞA GÖNLÜM O AN ÖYLE BİR ŞEY İSTEDİ"

Düvenci "Estetik bir müdahale yaptırdın. Her şey burada başladı" dedi. Oyuncu "Aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye giriştim ve doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu. Tabii benim de daha çok araştırıp soruşturmam gerekiyordu. Sonra vücudum inanılmaz tepki gösterdi. Çünkü omuz ameliyatını yeni olmuştum. Üstüne ani bir kararla böyle bir şeye karar verdim. Orada da şöyle bir şey oldu. Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi. Denemek istedim zaten yaptırdığım şey geçici olduğu için o konuda çok rahattım" dedi.