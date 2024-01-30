Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı: Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedim

Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik müdahale hakkında konuştu. Oyuncu aldığı eleştiriler hakkında "Benim için inanılmaz zor bir süreçti. 2023 hayatımın en zor senelerinden biri bile olabilir" dedi.

Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı: Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedim - 1

NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına Aşk Mevsimi filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve filmin yönetmeni Murat Şeker konuk oldu.

Yüzündeki değişimle gündem olan oyuncuya aldığı yorumlar hakkında ne düşündüğü soran Ceyda Düvenci "Nasıl bir tavrın var orada? Ne yaptın da dimdik durabildin?" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı: Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedim - 2

"İNANILMAZ ZOR BİR SÜREÇTİ"

Deniz "Benim için inanılmaz zor bir süreçti. 2023 hayatımın en zor senelerinden biri bile olabilir" dedi. 

"PAŞA GÖNLÜM O AN ÖYLE BİR ŞEY İSTEDİ"

Düvenci "Estetik bir müdahale yaptırdın. Her şey burada başladı" dedi. Oyuncu "Aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye giriştim ve doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu. Tabii benim de daha çok araştırıp soruşturmam gerekiyordu. Sonra vücudum inanılmaz tepki gösterdi. Çünkü omuz ameliyatını yeni olmuştum. Üstüne ani bir kararla böyle bir şeye karar verdim. Orada da şöyle bir şey oldu. Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi. Denemek istedim zaten yaptırdığım şey geçici olduğu için o konuda çok rahattım" dedi.

Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı: Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedim - 3

"İYİLEŞME SÜRECİM DE UZUN SÜRDÜ"

Oyuncu "Ama konu o kadar çok büyüdü ve o kadar uzun sürdü ki o süreç. İyileşme sürecim de uzun sürdü. Çıkan haberler, insanlar, özellikle kadınlar..." dedi.

Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı: Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedim - 4

Dilan Çiçek Deniz aldığı yorumlar karşısında "Kendi içimde yaşadım çok uzun bir süre çünkü her şeyin bir zamanı var... O kadar zordu ki" ifadelerini kullandı.

Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı: Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedim - 5

"BÖYLE BİR HATA YAPTIN DİLAN. TAMAM DEDİM BUNU YAŞAYACAKSIN"

Oyuncu "Beni sevenler beni gerçekten sarıp sarmaladı. Benim için göz açıcı bir süreçti. Gerçekten yanımda olup olmayan insanları gördüğüm bir süreç oldu. Yaşadığım kötü şeylerden pozitif bir şey çıkarmayı yönelen bir insanım. 'Böyle bir hata yaptın Dilan. Tamam dedim bunu yaşayacaksın'. Bir daha asla böyle bir şeye girişmeyeceğimi biliyorum. Kendimi her şeyimle her yönümle kabul edip sevmeye çalışıyorum" dedi.


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Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı: Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedim - 6

AŞK MEVSİMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı "Aşk Mevsimi" filminin vizyon tarihi belli oldu. Yıllara yayılan bir aşk hikayesini anlatan romantik film 2 Şubat'ta vizyona girecek.

AŞK MEVSİMİ KONUSU

Şirin ve Ali Yaman’ın genç yaşlarda Bozcaada’da başlayan macerası yıllar ilerledikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. İkisinin de farklı anlarda hissettiği aşk mevsimleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez. İzleyenlerin kendi hayatlarından izler de bulacağı Aşk Mevsimi, yılın aşk filmi olmaya aday. 

Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı: Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedim - 7

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

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