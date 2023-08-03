Disney'in Atatürk dizisi kararına ünlü isimlerden tepkiler
Dijital yayın platformu Disney Plus'ın Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı “Atatürk" dizisini yayınlamama kararı ve bu kararın arkasında ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı olduğu iddiası, Türkiye'de çığ gibi büyüyen tepkilere neden oldu. "Atatürk" dizisi kararına tepki gösterenler arasında Mustafa Sandal, Eda Ece, Demet Akalın gibi ünlü isimler de vardı.
Geçen yıl Türkiye’de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı “Atatürk” dizisini yayınlayacağını açıklamıştı. Geçen haftalarda sürpriz bir şekilde yerli içerikleri kaldıran platform, “Atatürk” dizisine de yer vermeme kararı aldı. İptal kararının Ermeni lobisinin baskılarıyla alındığı öne sürüldü.
ABD’deki Ermeni diyasporası Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA) önceki gün destekçilerine Atatürk’ü yücelttiğini iddia ettikleri diziye karşı yürüttükleri kampanya için teşekkür ederek dizinin iptal edildiğini açıkladı. Çekilen bölümlerin, 3 Kasım’dan itibaren sadece Türkiye’deki sinemalarda gösterilecek uzun metrajlı bir filme dönüştürüleceği de iddia edildi.
RTÜK Başkanı Şahin, kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.