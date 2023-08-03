Disney'in Atatürk dizisi kararına ünlü isimlerden tepkiler

Dijital yayın platformu Disney Plus'ın Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı “Atatürk" dizisini yayınlamama kararı ve bu kararın arkasında ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı olduğu iddiası, Türkiye'de çığ gibi büyüyen tepkilere neden oldu. "Atatürk" dizisi kararına tepki gösterenler arasında Mustafa Sandal, Eda Ece, Demet Akalın gibi ünlü isimler de vardı.

Disney'in Atatürk dizisi kararına ünlü isimlerden tepkiler - 1

Geçen yıl Türkiye’de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı “Atatürk” dizisini yayınlayacağını açıklamıştı. Geçen haftalarda sürpriz bir şekilde yerli içerikleri kaldıran platform, “Atatürk” dizisine de yer vermeme kararı aldı. İptal kararının Ermeni lobisinin baskılarıyla alındığı öne sürüldü.

ABD’deki Ermeni diyasporası Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA) önceki gün destekçilerine Atatürk’ü yücelttiğini iddia ettikleri diziye karşı yürüttükleri kampanya için teşekkür ederek dizinin iptal edildiğini açıkladı. Çekilen bölümlerin, 3 Kasım’dan itibaren sadece Türkiye’deki sinemalarda gösterilecek uzun metrajlı bir filme dönüştürüleceği de iddia edildi.

RTÜK Başkanı Şahin, kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı. 

N-LIFE HABERLERİ

Disney'in Atatürk dizisi kararına ünlü isimlerden tepkiler - 2

TEPKİ YAĞDI

Dışişleri Bakanlığı da Disney Plus’ın Atatürk belgeseli kararına ilişkin devreye girdi. Bakanlık, Washington Büyükelçiliği üzerinden harekete geçti. Büyükelçi, hem Disney Channel’ın yöneticileriyle görüşme yapıp hem de aynı zamanda mektup yazarak, ‘Ermeni lobisinin girişimlerine cevap verilmemesi’ gerektiğini anlattı. Bakanlık, Ermeni lobisinin girişiminin göz önünde bulundurulmadan, kendi mecrasında işin yürütülmesini istedi. Disney Channel’dan da bu konuda resmi yanıt istedi.

Tartışmaların ardından The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner "Atatürk" dizisinin iki film olarak tüm dünya yerine sadece Türkiye’de bir televizyon kanalında ve sinemalarda yayınlanacağını duyurdu. Soner açıklamasında “Televizyona özel ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir televizyon kanalında yayınlanacak. İkinci film ise 22 Aralık’tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film 2024 yazında bir televizyon kanalının ekranlarında yer almaya başlayacak” diye konuştu.

Disney Plus'a sosyal medyadan da tepki yağdı. Binlerce kişi, "Disney iptal et" etiketiyle tepkilerini paylaştı.

Ünlü isimler de Disney Plus'ın kararına tepkisiz kalmadı. İşte bazı ünlülerin "Atatürk" dizisiyle ilgili tepki mesajları...

Disney'in Atatürk dizisi kararına ünlü isimlerden tepkiler - 3

Mustafa Sandal

"Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çekilen dizinin lobi faaliyetleriyle engellenmesi kabul edilemez bir rezilliktir! Atatürk yoksa, biz de yokuz! Zaten içerik de yerlerde. Disney+ iptal et geçsin gitsin!"

Disney'in Atatürk dizisi kararına ünlü isimlerden tepkiler - 4

“Ben gereğini yapıp iptal ettim. Şimdi sıra sizde! Hadi canım başka ülkeye.”

Disney'in Atatürk dizisi kararına ünlü isimlerden tepkiler - 5

Eda Ece

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin ortak sevdası, minneti, şükrü Atatürk."

Disney'in Atatürk dizisi kararına ünlü isimlerden tepkiler - 6

Demet Akalın

"Bu doğruysa bye bye Disney!"

Disney'in Atatürk dizisi kararına ünlü isimlerden tepkiler - 7

Sinan Akçıl

"Son aylarda magazin basınına vermekten vazgeçtiğim fırsatlardan dolayı doğru yolda olduğumu bir kez daha anlıyorum ve piyasadaki bazı insanların ikiyüzlülüğüne şaşkınlık içinde bakıyorum. Ermeni lobisi var ama Türk lobisi yok öyle mi? Yazık. Sana da yazık dünyadaki sahibine söz geçiremediğin için Disney Plus Türkiye."

Disney'in Atatürk dizisi kararına ünlü isimlerden tepkiler - 8

Berk Oktay

“Her sabah gururla adını haykırarak ant içen çocukların dimdik ayakta, rahat uyu Atam."

Disney'in Atatürk dizisi kararına ünlü isimlerden tepkiler - 9

Norm Ender

“Zaten 20. yüzyılın dahisi Atatürk’ün yaptıklarını layığıyla aktaramayacaklardı.”

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