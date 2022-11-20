Star TV’nin sevilen programı ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’, 19 Kasım Cumartesi akşamı dokuzuncu bölümüyle ekranlara geldi. Şarkıcı Kibariye, konuk olduğu bölümde Seda Sayan ile ilgili itirafıyla gündeme geldi.
Programda gençlik yıllarından kareler yayınlanan Kibariye, meslektaşı Seda Sayan ile sarıldıkları pozu görünce hemen alkışladı. Ünlü şarkıcı sonrasında da Sayan'ı nasıl keşfettiğini anlattı.
Kibariye, "Şu Seda'yı ne zaman görsem içimin yağları eriyor. Biz aynı evde 40 sene yaşadık. Bir butiğe gittim, kendime kazak almak istedim. Seda'yı bir gördüm, maşallah çok güzel kadın. 'Sen buraya yakışmıyorsun. Sesin var mı senin?' dedim. Azıcık şarkı okudu. Bana da alt kadro lazımdı. Seda'yı ben o zaman keşfettim" dedi.
Ünlü isim, sözlerine "Başka kimseye böyle bir şey yapmadım. Elektriğim Seda ile tuttu. Kalbi çok güzeldir Seda'nın. Ekranda nasıl konuşuyorsa aynı öyledir" diye devam etti.
Kibariye, programın ilerleyen dakikalarında da "17 yıl ev arkadaşlığı yaptığın Seda Sayan'ın sevmediğin bir huyu var mıydı?" sorusuna yanıt verdi.
62 yaşındaki şarkıcı "17 değil ben onu düzelteyim. Tam 40 sene aynı evde kaldık. Seda'nın her huyunu sevdim. Bir tane yaramaz huyu yoktur. Bana gidip kazaklar, parfümler alırdı. Vefakardır. Anlatmakla bitiremem onu. Seda'yı her zaman çok özel ve ayrı tutarım" ifadelerini kullandı.