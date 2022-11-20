"BEN KEŞFETTİM"

Kibariye, "Şu Seda'yı ne zaman görsem içimin yağları eriyor. Biz aynı evde 40 sene yaşadık. Bir butiğe gittim, kendime kazak almak istedim. Seda'yı bir gördüm, maşallah çok güzel kadın. 'Sen buraya yakışmıyorsun. Sesin var mı senin?' dedim. Azıcık şarkı okudu. Bana da alt kadro lazımdı. Seda'yı ben o zaman keşfettim" dedi.