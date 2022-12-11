Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katılan Mustafa Sandal'dan 'Aya Benzer' itirafı

"SURLARDAN KAYARAK GEL"

Bir konser anısı anlatmak isteyen Sandal, "Sene 1996-1997 Rumeli Hisar'ı konserleri var, o dönem en prestijli konserler. Ben de açılışını yapıyorum o sene Rumeli Konserleri'nin. Bir arkadaşım dedi ki "Sen hiç görülmemiş bir şey yapmalısın ağabey. Surlardan kayarak gel bence" dedi. Benim de hoşuma gitti, "Harika fikir" dedim. Konserle hiç alakası olmayan insanlar bile o açılışı görmek için geldi. Orkestra başladı, ben kayarak geldim sahneye ama insanlar beğenmedi. "A bu muydu?" falan oldu. Sahneye geldim ama kemeri açamıyorum. 4-5 adam geldi onlar da açamadı. Ama Türk insanından Allah razı olsun. Beni yalnız bırakmadılar orada" dedi.