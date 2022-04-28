Doktor Strange oyuncusu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke'ye cinsel istismar suçlaması

Haberler | 28.04.2022 - 16:12 - Son Güncelleme : 28.04.2022 - 16:14
Doctor Strange filminde rol alan oyuncu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke’nin 13 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.
Phythian ile eşi yıllar önce kız çocuğunu defalarca istismar etti ve bu olayı kayıt altına altı.
Şu anda bir yetişkin olan taciz kurbanı genç kız polislere, "Bunun yanlış olduğunu biliyordum. Ama bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Ya da kimseye anlatamıyordum" diye konuştu.
Taciz kurbanı, uğradığı tacizi anlattığı taktirde çiftin kendisine "Kimse sana inanmayacak" dendiğini de sözlerine ekledi.
Mahkemede yer verilen bilgilere göre; 2005 yılında yaşanan olay aralıklarla 2008 yılına kadar sürdü. Olayı soruşturan savcı, tekvando eğitmeni olan Marke’nin çocuğu istismar ettiğini, eşinin de bu sürecin bir parçası olduğunu aktardı.