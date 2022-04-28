Doktor Strange oyuncusu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke'ye cinsel istismar suçlaması

Haberler | 28.04.2022 - 16:12 - Son Güncelleme : 28.04.2022 - 16:14

Doktor Strange oyuncusu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke 13 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor.

Doktor Strange oyuncusu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke'ye cinsel istismar suçlaması - 1

Doctor Strange filminde rol alan oyuncu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke’nin 13 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

Doktor Strange oyuncusu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke'ye cinsel istismar suçlaması - 2

Phythian ile eşi yıllar önce kız çocuğunu defalarca istismar etti ve bu olayı kayıt altına altı.

Doktor Strange oyuncusu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke'ye cinsel istismar suçlaması - 3

Şu anda bir yetişkin olan taciz kurbanı genç kız polislere, "Bunun yanlış olduğunu biliyordum. Ama bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Ya da kimseye anlatamıyordum" diye konuştu.

Doktor Strange oyuncusu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke'ye cinsel istismar suçlaması - 4

Taciz kurbanı, uğradığı tacizi anlattığı taktirde çiftin kendisine "Kimse sana inanmayacak" dendiğini de sözlerine ekledi.

Doktor Strange oyuncusu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke'ye cinsel istismar suçlaması - 5

Mahkemede yer verilen bilgilere göre; 2005 yılında yaşanan olay aralıklarla 2008 yılına kadar sürdü. Olayı soruşturan savcı, tekvando eğitmeni olan Marke’nin çocuğu istismar ettiğini, eşinin de bu sürecin bir parçası olduğunu aktardı.

N-LIFE HABERLERİ

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