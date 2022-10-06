Dünyanın en yaşlı süper modeli Carmen Dell'Orefice dergi kapağında

“Erkekler ve kadınlar kendilerine bakmalı ve sevmeli. Güzelliği sürdürmenin sırlarından biri, bir bebeğe yaptığının aynısını kendine yapmaktır” diyen süper model, “Bebekleri sevgiyle beslersiniz. İşte bu, kendimize de yapmamız gerek şey; beslemek, sevmek, o enerjiyi vermek” ifadesini kullandı.