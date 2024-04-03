Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı (Forbes milyarderler listesi)

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen ekonomi dergisi Forbes, eğlence dünyasının en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl "Yılın Kişisi" seçilen ve üst üste kırdığı rekorlarla adından söz ettiren ABD'li şarkıcı Taylor Swift, Elon Musk ve Bernard Arnault'in yer aldığı listeye dahil oldu.

Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı (Forbes milyarderler listesi) - 1

ABD merkezli Forbes dergisi, milyarler listesini güncelledi. Son dönemde dünya turnesi, sevgilisi Travis Kelce, turne filmi ve kırdığı rekorlarla gündeme gelen Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, dünyanın en zengin insanları arasına girdi.

Geçtiğimiz ekim ayında resmen "milyarder" olan şarkıcı, Forbes'un listesine ilk kez girdi.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı (Forbes milyarderler listesi) - 2

ABD'li pop yıldızı, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nın kurucusu Sam Altman ile birlikte "Forbes'un Milyarderler Listesi"ne dahil oldu.

Şarkıcını toplam servinin 1,1 milyar dolar olduğu belirtildi.

Swift, Grammy Ödülleri'nde art arda 4 kere Yılın Albümü'nü kazandı, 1989 (Taylor's Version) albümü en çok satan plak oldu.

Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı (Forbes milyarderler listesi) - 3

LİSTEDE KİMLER VAR?

Dünyanın en zengin isimlerinin olduğu listede ilk 10'da yer alan ismin 8'si Amerikalı. 8 ismin 6'sı ise servetini teknoloji sektöründeki çalışmalarına borçlu.

Dünyanın en büyük lüks eşya şirketi olan LVMH'nin başkanı Bernard Arnault ise 233 milyar dolar ile listenin başında yer alıyor.

Tesla ve X'in sahibi Elon Musk ise 195 milyar dolar ile 2. sırada.

Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı (Forbes milyarderler listesi) - 4

Amazon'un sahibi Jeff Bezos üçüncü sırada yer alırken dördüncü sırada ise Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg var.

Forbes, 2024'ün milyarderler listesinde 2781 kişi olduğunu açıkladı.

Bu rakam, geçtiğimiz yılın tam 141 katı.

Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı (Forbes milyarderler listesi) - 5

EN ZENGİN ÜNLÜLER

Dünyanın en zengin isimleri arasında giren ünlülerin toplam serveti 31 milyar dolar. Forbes'un milyarderler listesinde yer alan isimler sırasıyla şöyle:


1. George Lucas

2. Steven Spielberg

3. Michael Jordan

4. Oprah Winfrey

Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı (Forbes milyarderler listesi) - 6

5. Jay-Z

6. Kim Kardashian

7. Peter Jackson

8. Tyler Perry

Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı (Forbes milyarderler listesi) - 7

9. Rihanna

10. Tiger Woods

11. LeBron James

12. Magic Johnson

13. Dick Wolf

14. Taylor Swift

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