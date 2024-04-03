Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı (Forbes milyarderler listesi)

LİSTEDE KİMLER VAR?

Dünyanın en zengin isimlerinin olduğu listede ilk 10'da yer alan ismin 8'si Amerikalı. 8 ismin 6'sı ise servetini teknoloji sektöründeki çalışmalarına borçlu.

Dünyanın en büyük lüks eşya şirketi olan LVMH'nin başkanı Bernard Arnault ise 233 milyar dolar ile listenin başında yer alıyor.

Tesla ve X'in sahibi Elon Musk ise 195 milyar dolar ile 2. sırada.