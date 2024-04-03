Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı (Forbes milyarderler listesi)
Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen ekonomi dergisi Forbes, eğlence dünyasının en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl "Yılın Kişisi" seçilen ve üst üste kırdığı rekorlarla adından söz ettiren ABD'li şarkıcı Taylor Swift, Elon Musk ve Bernard Arnault'in yer aldığı listeye dahil oldu.
ABD merkezli Forbes dergisi, milyarler listesini güncelledi. Son dönemde dünya turnesi, sevgilisi Travis Kelce, turne filmi ve kırdığı rekorlarla gündeme gelen Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, dünyanın en zengin insanları arasına girdi.
Geçtiğimiz ekim ayında resmen "milyarder" olan şarkıcı, Forbes'un listesine ilk kez girdi.