Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı

Haberler - ntv.com.tr | 18.05.2022 - 15:59 - Son Güncelleme : 18.05.2022 - 16:11
2000 yılından beri beraber olan oyuncu Ebru Şahin ve sevgilisi NBA oyuncusu Cedi Osman nişanlandı.
Ebru Şahin sosyal medya hesabından nişan fotoğraflarını paylaştı.
Nişan yüzüklerini takan çift, evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu.
Aile ve yakın dostların bir araya geldiği nişanda Şahin beyaz mini bir elbise tercih ederken Osman, bej renkte bir takım giydi.
Çift, arkadaşlarıyla eğlenceli pozlar verdi.
Geçtiğimiz eylül ayında Cedi Osman’ın evlenme teklifini kabul eden Ebru Şahin, Kapadokya’da gün batımında çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.
İşte çiftin nişanından görüntüler...