Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı

Haberler - ntv.com.tr | 18.05.2022 - 15:59 - Son Güncelleme : 18.05.2022 - 16:11

Gelecek yaz nikah masasına oturmayan hazırlanan oyuncu Ebru Şahin ve NBA oyuncusu Cedi Osman, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı - 1

2000 yılından beri beraber olan oyuncu Ebru Şahin ve sevgilisi NBA oyuncusu nişanlandı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı - 2

Ebru Şahin sosyal medya hesabından nişan fotoğraflarını paylaştı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı - 3

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Nişan yüzüklerini takan çift, evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu.

Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı - 4

Aile ve yakın dostların bir araya geldiği nişanda Şahin beyaz mini bir elbise tercih ederken Osman, bej renkte bir takım giydi.

Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı - 5

Çift, arkadaşlarıyla eğlenceli pozlar verdi.

Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı - 6

Geçtiğimiz eylül ayında Cedi Osman’ın evlenme teklifini kabul eden Ebru Şahin, Kapadokya’da gün batımında çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

İşte çiftin nişanından görüntüler...

Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı - 7
Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı - 8
Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı - 9

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